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Berprofesi sebagai direktur olahraga, ia memiliki naluri alami dalam berbisnis. Nilainya setara emas. Marmoush, Kolo Muani, dan Ekitiké menghasilkan pemasukan €265 juta hanya dari ketiga pemain tersebut. Sementara itu, biaya yang dikeluarkan sering kali sangat rendah, berkat kemampuan luar biasa dalam pemanduan bakat, analisis data, dan peningkatan nilai pemain dalam waktu singkat. Karena kemampuan dan karakteristik itulah Milan membayar €4 juta kepada Eintracht Frankfurt untuk Markus Krosche, sosok yang mampu menghasilkan keajaiban.

Bersama Krosche, Milan akan segera mengambil langkah berbeda. Ia mampu mengubah hasil sebuah bursa transfer menjadi positif, baik dari segi teknis maupun finansial. Milan dan Cardinale tidak ingin membuang waktu dan sudah mulai bekerja dengan sosok yang akan menjadi Head of Football baru mereka.

Dalam beberapa hari terakhir, direktur asal Jerman berusia 46 tahun itu sudah berada di Milan untuk mengenal fasilitas klub dan kota tersebut, serta semakin membiasakan diri dengan petualangan profesional barunya. Ia sadar ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan, tetapi juga antusias untuk menerapkan pengetahuan dan metodenya demi salah satu klub terpenting di dunia.

Salah satu aspek penting menyangkut direktur olahraga baru: rencana awalnya adalah mengajak Timmo Hardung (kabar adanya perselisihan antara keduanya telah dibantah), tetapi kini peluang direktur asal Jerman berusia 35 tahun itu menurun tajam. Cardinale menilai jajaran manajemen Milan sudah lengkap, sementara Krosche mempertimbangkan untuk mengajak sosok yang tidak terlalu dominan.