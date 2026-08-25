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Comotto ItalyGetty Images

Diterjemahkan oleh

Milan, komunikasi dari Amorim telah tiba untuk masa depan Comotto

AC Milan

Christian Comotto telah meyakinkan Ruben Amorim: kecuali ada kejutan, pemain kelahiran 2008 itu akan tetap di Milan untuk musim ini

Christian Comotto akan tetap berada dalam skuad Milan dan siap untuk Ruben Amorim. Gelandang kelahiran 2008 itu berhasil meyakinkan pelatih asal Portugal tersebut selama persiapan pramusim, sehingga mendapatkan perhatian dan ruang dalam proyek teknis baru Milan.

Parma, Bologna, dan Sassuolo telah meminta informasi soal talenta Milan itu, tetapi bagi Milan tidak ada keraguan: Comotto akan tetap bertahan setidaknya hingga bursa transfer Januari, siap memperjuangkan peluangnya.

Keputusan ini diambil dan disepakati bersama Cardinale, yang ingin memaksimalkan Comotto maupun Camarda.

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