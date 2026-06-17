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SS Lazio U20 v ACF Fiorentina U20 - Primavera 1Getty Images Sport

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Milan, Kirovski hampir menyelesaikan transfer untuk tim Primavera: Calvani dari Lazio akan bergabung

AC Milan
Lazio
Transfers

Milan, kampanye penguatan skuad Primavera terus berlanjut

Milan menatap masa depan dan berusaha memperkuat skuad Primavera untuk musim 2026/2027. Jovan Kirovski telah beberapa kali melakukan kontak dengan Enzo Raiola terkait seorang pemain muda yang dianggap sangat menjanjikan: yaitu bek sayap kiri kelahiran 2008 dari Lazio, Lorenzo Calvani. Kesepakatan dengan sang pemain telah tercapai dan kini Milan sedang dalam proses menyelesaikan kesepakatan dengan Lazio untuk mendapatkan pemain yang berkualitas dan menjanjikan.


Menurut laporan Sky, negosiasi telah memasuki tahap lanjut dan kesepakatan final kemungkinan akan tercapai dalam beberapa jam ke depan.

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