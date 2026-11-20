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Direktur olahraga Genoa, Melissano, dan agen Cristian Comotto, Beppe Riso, telah berjabat tangan dalam beberapa hari terakhir. Saat bursa transfer kembali dibuka pada 1 Januari, talenta muda Milan itu akan bergabung dengan tim asuhan De Rossi.

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Jika tak ada kejutan, rekrutan pertama Genoa pada bursa transfer musim dingin adalah talenta Milan tersebut. Comotto pernah bekerja dengan Melissano di Spezia musim lalu. Direktur olahraga baru Genoa itulah yang mendorong dan menuntaskan transfer ini.

Genoa telah mendahului Parma dan Monza, yang selama beberapa bulan mengincar pemain tim nasional Italia U-20 itu, dan kini ingin menuntaskan kesepakatan dengan Milan hingga ke detailnya. Negosiasi ini diperkirakan berakhir dengan kesepakatan pinjaman disertai opsi pembelian dan opsi pembelian kembali, agar Milan tidak kehilangan kendali atas pemain yang dianggap sebagai bagian penting dari masa depan klub.

Musim panas lalu, Comotto memperpanjang kontraknya dengan Milan hingga 2031. Itu menjadi sinyal jelas bahwa Cardinale percaya kepadanya untuk masa depan. Namun, situasi saat ini lebih rumit karena Amorim perlu membangun fondasi yang kuat untuk membawa klub kembali ke papan atas klasemen. Pelatih asal Portugal itu tak bisa mengesampingkan kualitas Modric dan kepemimpinan Rabiot. Comotto mendapat pelajaran penting untuk masa depannya dari keduanya, tetapi sejauh ini waktu bermainnya benar-benar minim.

Dua penampilan dengan total empat menit di Serie A, serta hanya 14 menit di Liga Europa. Sedikit, terlalu sedikit bahkan bagi talenta muda kelahiran 2008. Rencananya, ia akan berkembang di bawah bimbingan De Rossi, yang pernah menjadi salah satu gelandang terbaik Italia. Kesepakatan prinsip sudah tercapai. Kini kedua klub perlu merampungkan kesepakatan akhir.

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Comotto sangat dekat dengan Milan, tetapi ia sudah menyambut dengan antusias kemungkinan bergabung dengan salah satu klub bersejarah sepakbola Italia itu.