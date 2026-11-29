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Pada Agustus 2025, Ardon Jashari bergabung dengan Milan setelah negosiasi panjang yang terkadang alot dengan Bruges. Ia datang membawa harapan dan impian: "Meski ada klub-klub lain yang datang, saya hanya menginginkan Milan".

Ia baru saja menjuarai Piala Belgia dan dinobatkan sebagai pemain terbaik liga. Namun, di San Siro, ia baru sempat menjalani debut melawan Cremonese dalam laga yang berakhir dengan kekalahan 0-1 dari tim tamu. Beberapa hari kemudian, tulang fibulanya patah akibat benturan saat latihan. Ia menutup musim pertamanya bersama Milan dengan 17 penampilan di semua kompetisi karena posisinya telah diambil oleh Luka Modric.

Kedatangan Ruben Amorim, bagaimanapun, juga bertepatan dengan bertambahnya kesempatan. Pemain asal Swiss itu bisa memperjuangkan tempatnya tanpa harus selalu menunggu Modrić diistirahatkan. Di Udine pada 25 Oktober, pelatih asal Portugal tersebut menurunkan keduanya bersama-sama sejak menit pertama dan mempertahankan mereka di lapangan hingga akhir laga.

Setelah itu, Jashari kembali duduk di bangku cadangan. Ia bermain delapan menit dalam derbi dan 11 menit di Genoa. Saat jeda pertandingan melawan Frosinone, setelah hampir sebulan, Amorim kembali memberinya kesempatan bermain selama satu babak penuh. Jashari mencuri perhatian dalam tiga menit dengan mencetak gol pertamanya di Serie A bersama Milan. Masih terlalu dini untuk mengatakan apakah ini titik balik yang menentukan. Pada laga melawan Olympiacos, Kamis, pemain asal Swiss itu tampil kurang meyakinkan selama 60 menit, sebelum bangkit pada setengah jam terakhir bersama seluruh tim.

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Perbedaannya akan paling terasa di liga. Di Liga Europa, Amorim memilihnya sebagai starter dalam kelima kesempatan, sedangkan di Serie A ia membutuhkan sepuluh penampilan untuk mencapai 351 menit bermain: tiga kali sebagai starter dan tujuh kali masuk dari bangku cadangan. Laga di Udine dan Bologna saja menyumbang lebih dari separuh total menit bermainnya. Melawan Cagliari, dengan Modric absen karena cedera, giliran Jashari mendapat kesempatan: peluang besar untuk meredam pembicaraan soal transfer.

Sebab, manajemen Milan memang mulai memiliki sejumlah keraguan terhadap mantan pemain Bruges itu. Dengan biaya yang dikeluarkan sebesar 38 juta euro, penampilannya sejauh ini belum istimewa, apalagi konsisten. Saat ini, Cardinale tidak menganggap Jashari sebagai pemain yang tidak bisa dijual.

PSV telah melakukan pendekatan dalam beberapa hari terakhir melalui kontak langsung dengan agen sang pemain: klub Belanda itu serius menginginkannya pada Januari. Namun, kendalanya tetap pada skema transfer. Tawaran PSV diperkirakan berupa peminjaman dengan opsi pembelian, sedangkan Milan hanya akan mempertimbangkan tawaran transfer permanen senilai 30-35 juta euro. PSV bukan satu-satunya klub yang berminat kepada Jashari, dan situasinya perlu dipantau dalam beberapa pekan mendatang. Namun, sebelum itu, ada ujian melawan Cagliari yang tidak boleh ia sia-siakan: laga tersebut bisa mengubah masa depan pemain asal Swiss itu.