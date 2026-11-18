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Christian Pulisic antusias usai kemenangan Amerika Serikat 2-0 atas Haiti, yang dia buka dengan gol salto spektakuler

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Kapten Amerika Christian Pulisic menjadi bintang utama dalam kemenangan Amerika Serikat atas Haiti di Concacaf Nations League tadi malam. Berikut pernyataan penyerang AC Milan itu kepada media Amerika di area wawancara seusai pertandingan:

Bagaimana komentarmu tentang gol salto itu?

"Saya belum pernah mencetak gol seperti itu, rasanya istimewa. Weston mengirim umpan silang dan itulah satu-satunya hal yang benar-benar bisa saya lakukan, jadi saya pikir saya harus mencobanya. Senang sekali melihat bola masuk ke gawang".

Senang bisa mempersembahkan kemenangan pada hari perpisahan Pochettino?

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"Ya, tentu saja sekarang dia akan pergi, jadi menyenangkan bisa menutupnya dengan penampilan dan kemenangan yang bagus bagi tim".

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Bagaimana kamu menggambarkan kelompok ini, yang memadukan pemain veteran dan pemain muda?

"Sangat menyenangkan. Saya menikmati bekerja bersama semuanya. Kami berkesempatan mengenal beberapa pemain baru, termasuk sejumlah talenta muda, dan tentu saja masih ada sebagian pemain dari kelompok lama. Jadi, ini benar-benar tim yang sangat bagus. Saya sangat menyukai posisi kami saat ini dan saya rasa kami masih terus berkembang serta punya masa depan yang cerah".

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Ini pertandingan terakhir Pochettino. Apa yang dia tinggalkan untuk kalian?

"Kami berada di posisi yang baik. Maksud saya, saya rasa tim ini telah berkembang. Saya yakin ada budaya yang baik di dalam kelompok ini dan saya rasa kami seharusnya benar-benar

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antusias

menyambut masa depan".

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Bagaimana komentarmu tentang dampak Julian Hall?

"Luar biasa bisa bermain dengannya. Maksud saya, dia mencetak gol, tetapi permainan dia secara keseluruhan juga bagus: dia kerap menyusup ke depan dan menyulitkan tim lawan. Dia melakukan tugasnya dengan sangat baik setelah bergabung dengan tim ini dan memberikan kontribusi nyata".

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Apa pesan perpisahan Mauricio Pochettino untuk kalian malam ini?

"Sederhana saja: kami memiliki budaya yang benar-benar luar biasa. Kami telah membangun sesuatu yang sungguh istimewa dan masa depan yang cerah menanti kami. Dia juga berpesan agar kami terus seperti ini dan membiarkan anggota tim lainnya mendukung kami".

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Apakah sosok pelatih benar-benar penting pada tahap ini?

"Maksud saya, bukan berarti itu tidak penting. Pada akhirnya, itu bukan pilihan kami sebagai pemain. Siapa pun yang datang, kami berharap dia tahu cara memaksimalkan hal-hal yang sudah kami lakukan dengan sangat baik dan bisa membawa kami ke arah yang tepat".