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Genoa CFC v AC Milan - Serie A 2026/27Getty Images Sport
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Milan, kegembiraan Moreira: "Hari ini Milan menunjukkan karakter dan kami menunjukkan bahwa kami bermain layaknya Milan."

Serie A
AC Milan

Diego Moreira berbicara kepada DAZN seusai laga Genoa kontra AC Milan yang berakhir 1-2. Berikut pernyataannya:

Diego Moreira berbicara kepada Dazn seusai pertandingan AC Milan-Genoa:

Umpan Ramos ditujukan kepadamu?

"Saya pikir Gonçalo mengumpan kepada saya, tetapi Pulisic mencetak gol, jadi saya tetap sangat senang (tersenyum, red)."

Sebuah

Pertandingan berikutnya
MIL

MIL

Serie A

22 Nov 2026

FRC

FRC

respons bagus

setelah Ferencvaros:

"Kami berlatih untuk memperbaiki aspek ini. Kami tidak bisa bermain bagus, lalu buruk, lalu bagus lagi. Kami harus menemukan konsistensi. Itu butuh waktu, tetapi kami akan menemukannya. Hari ini AC Milan menunjukkan karakter dan kami menunjukkan bahwa kami bisa bermain sebagai AC Milan."

Apa yang diminta pelatih darimu?

"Dia meminta saya banyak bertahan karena dia tahu saya mampu melakukannya dan bisa berkembang. Saya tahu saya harus berkembang, tetapi itu bagian dari proses saya."

Idolamu, CR7, pensiun dari tim nasional...

"Saya pikir dia sudah melakukan semua yang dia bisa untuk Portugal. Itu keputusannya dan kami harus menghormatinya. Saya pikir seluruh dunia sepakbola harus turut senang untuknya dan saya mendoakan yang terbaik baginya untuk sisa kariernya."

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