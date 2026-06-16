Milan, kedatangan Amorim bisa mengubah nasib Leao: peluang sang penyerang untuk tetap bertahan semakin besar

Mulai dari keputusannya untuk mengungkapkan keinginannya bertanding di liga baru, hingga kemungkinan untuk tetap berseragam Rossonero berkat kedatangan pelatih baru yang juga sesama warga negaranya. Inilah skenario yang mungkin terjadi seputar Rafael Leao, yang, dengan kedatangan Ruben Amorim yang sudah di ambang pintu, mungkin juga tetap bertahan di Milan: inilah analisis yang dikemukakan oleh para ahli odds dari Sisal dan Snai, yang mencatat peluang 4,50 untuk Leao tetap di Milan. Odds tersebut mencatat penurunan signifikan dibandingkan dengan 7,50 beberapa hari yang lalu.





Dan ada banyak alasan di balik perubahan skenario ini: di satu sisi, Amorim lebih menyukai formasi yang mengandalkan trisula penyerang, sehingga Leao dapat kembali ke posisi favoritnya, yaitu di sayap kiri (salah satu hal yang dikritik pemain tersebut kepada Allegri adalah penempatannya pada peran yang tidak sesuai dengan kemampuannya, yaitu sebagai penyerang tengah); di sisi lain, sepuluh hari setelah pernyataan Leao, respons pasar transfer tampaknya cukup dingin, dengan sedikit minat dan, saat ini, tidak ada klub yang benar-benar serius. Opsi masa depan yang masih di Milan, pada kenyataannya, tiba-tiba menjadi skenario yang paling mungkin, diikuti oleh Arsenal, Galatasaray, atau tim mana pun di Arab Saudi, semuanya dengan odds 3,00, sementara kemungkinan pindah ke Manchester United berada di 6,00.