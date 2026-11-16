Milan juga akan melepas pemain pada Januari: Estupinan berpeluang hengkang, ke mana ia bisa pergi?

Bagikan Ikuti GOAL di Google

Pervis Estupinan bertahan di Milan berkat keputusan tegas Ruben Amorim. Namun, kepercayaan pelatih asal Portugal itu, yang begitu besar pada awal musim, belakangan memudar. Pemain asal Ekuador tersebut pun bisa meninggalkan Milan pada bursa transfer Januari.

Iklan

Dalam lima pertandingan terakhir Serie A, Estupinan hanya bermain selama 58 menit, dalam laga yang berakhir dengan kekalahan Milan 2-4 di San Siro. Selebihnya, ia lebih banyak duduk di bangku cadangan. Mantan pemain Brighton itu belum juga mampu menunjukkan performa terbaiknya di Milan, meski Amorim telah membuatnya merasa penting pada musim panas lalu dengan menolak tawaran bernilai besar, pertama dari Aston Villa lalu dari Benfica pada hari-hari terakhir bursa transfer.

Milan dan Amorim tidak bisa lagi menunggu Estupinan, yang posisinya kini merosot dalam urutan pilihan dan akan masuk daftar jual pada bursa transfer musim dingin yang dibuka pada 1 Januari 2027. Jorge Mendes, yang telah mewakili sang pemain selama beberapa tahun, akan menangani situasinya secara langsung. Namun, berapa harganya? Musim panas lalu, Emery mengajukan tawaran 12 juta yang dinilai terlalu rendah oleh Milan.

CEO Gestifute itu akan mengupayakan kemungkinan transfer ke Liga Portugal dengan tujuan membuka kembali pembicaraan dengan Benfica. Ada pula sedikit ketertarikan dari Premier League, tempat Estuèinan meninggalkan kesan yang secara keseluruhan positif selama membela Brighton.

Sejauh musim ini, Estupinan mencatatkan sembilan penampilan selama 400 menit di Serie A dan satu penampilan di Europa League, dalam kekalahan telak 3-0 di kandang Bornemouth.