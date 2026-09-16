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CM Grafica Milan Cardinale nuova 16 9Getty Images/Calciomercato

Diterjemahkan oleh

Milan, James Fontanella-Khan akan menjadi Chief Corporate Affairs Officer yang baru

AC Milan

Ada sosok baru dalam struktur operasional AC Milan. James Fontanella-Khan, yang saat ini menjabat sebagai US Finance Editor di Financial Times, akan meninggalkan harian keuangan asal Inggris itu setelah lebih dari dua puluh tahun untuk bergabung dengan AC Milan dengan peran Chief Corporate Affairs Officer. Hal itu dilaporkan oleh Breaker Media, media asal Amerika Serikat yang berbasis di New York dan mengkhususkan diri pada media, bisnis, dan keuangan.


Menurut laporan tersebut, Fontanella-Khan akan tetap berada di Financial Times hingga akhir Oktober, sebelum memulai pengalaman profesional baru dengan mendampingi Gerry Cardinale, pemilik AC Milan dan pendiri RedBird Capital Partners. Eksekutif baru itu diperkirakan akan membagi waktunya antara Milan dan New York, dengan menangani urusan korporasi klub dalam fase yang sangat penting bagi proyek-proyek kepemilikan Amerika tersebut.


Fontanella-Khan merupakan figur terkemuka dalam lanskap informasi keuangan internasional. Pada April 2025, ia dipromosikan oleh Financial Times menjadi US Finance Editor, dengan tanggung jawab atas peliputan grup-grup utama Wall Street, serta sektor private equity, asset management, dan hedge fund. Sebelumnya ia juga pernah memegang, antara lain, jabatan sebagai US Corporate Finance and Deals Editor.


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