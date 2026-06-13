Milan, Jaissle menantang Glasner: peluangnya untuk menduduki kursi pelatih Rossoneri semakin besar

Kursi pelatih Milan masih kosong: Rossoneri masih mengambil waktu, tampaknya tidak terburu-buru untuk mengambil keputusan, dan terus melakukan pembicaraan dengan berbagai “kandidat” potensial. Dan begitulah, jalur-jalur yang tampaknya sudah tertidur, jika tidak tertutup, tiba-tiba terbuka kembali, seperti jalur yang mengarah ke Matthias Jaissle: pelatih muda asal Jerman itu kembali menjadi kandidat serius untuk kursi pelatih Milan, bahkan menurut analis taruhan dari Planetwin365 dan Goldbet, peluang kesepakatan itu anjlok menjadi 4,00. Cukup dipikirkan bahwa hanya 24 jam yang lalu, odds Jaissle sebagai pengganti Allegri masih berada di angka 20,00.





Oliver Glasner tetap menjadi favorit utama (dengan odds 1,40), namun Jaissle, anak didik Rangnick yang bersama Al-Alhi telah memenangkan dua gelar Liga Champions Asia, telah melontarkan tantangan. Di antara kandidat lainnya, Mauricio Pochettino (6,00) masih sedikit tertinggal, dalam proses seleksi yang mungkin masih menyimpan kejutan.