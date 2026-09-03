Milan, inilah Moreira: "Saya lebih suka bermain di kanan, siap untuk Juventus"

Dalam kesempatan pertemuan dengan tifosi AC Milan di Flagship Store di via Dante, Milan, pemain baru AC Milan Diego Moreira berbicara dalam sesi jumpa pers dan mengungkapkan kesan-kesan pertamanya setelah tiba di Milan, sekaligus target-targetnya untuk musim ini.





Bagaimana proses adaptasimu? Apakah kamu siap bermain melawan Juventus setelah dua kali duduk di bangku cadangan?





"Hari-hari pertama saya terasa magis. Ini adalah pengalaman baru: rekan-rekan setim saya menyambut saya dengan baik sejak hari pertama dan saya sudah merasa seperti di rumah sejak tiba di sini. Bagi saya, proses beradaptasi terasa mudah. Tentu saja saya siap bermain dan saya hanya menunggu momen saya: saya rasa pelatih akan menurunkan saya pada saat yang tepat untuk dirinya dan untuk saya"





Di posisi mana kamu paling suka bermain?





"Dengan cara kami bermain, saya lebih suka sisi kanan. Saya sudah berbicara dengan pelatih soal ini dan itulah posisi di mana saya merasa paling nyaman"





Kamu memilih nomor 22, nomor milik Kaká... Kenapa?





"Nomor 7 tidak tersedia karena masih ada Santi Gimenez. Saya harus memilih nomor lain dan saya memilih 22 karena itu usia saya saat ini"





AC Milan sudah banyak berinvestasi untukmu: apakah kamu merasakan tekanan itu?





"Saya tidak mengatakan merasakan tekanan, melainkan merasa terhormat. Jika klub mengeluarkan banyak uang untuk beberapa pemain, itu berarti mereka percaya kepada para pemain tersebut. Sekarang saatnya membuktikan bahwa mereka benar telah percaya kepada saya dan karena itu saya akan memberikan segalanya di lapangan untuk tim saya dan untuk para tifosi"





Kamu berlatih dengan jersey Saelemaekers musim panas ini: kebetulan atau kamu sudah tahu akan datang ke Milan?





"Sejujurnya itu hanya kebetulan. Dia memberikan jerseynya kepada saya ketika kami bersama di tim nasional, karena dia teman dekat saya dan karena saya menyukai jersey itu. Saya membawanya saat liburan dan memakainya: beberapa pekan kemudian saya menandatangani kontrak dengan Milan dan itu memang kebetulan"





Mengapa kamu memilih Milan dan bukan klub Italia lainnya?





"Milan adalah salah satu klub terbesar di Italia dan ketika ada klub seperti itu yang menunjukkan minat kepada Anda, Anda tidak berpikir dua kali. Ketika mereka memberi tahu saya bahwa mereka tertarik kepada saya, saya langsung teringat momen-momen besar Milan: salah satu klub terbesar di Italia, saya senang berada di sini"





Bisa ceritakan soal negosiasinya? Itu kesepakatan yang sangat cepat...





"Sejujurnya saya tidak mengurus hal itu, saya seorang pemain dan agen-agen saya yang menanganinya: mereka melakukan pekerjaan besar dan saya sangat senang seperti yang saya katakan. Sebagai pemain, satu-satunya perhatian saya adalah bermain sepakbola dan itulah alasan saya berada di sini"





Apakah targetmu menjadi pemain muda terbaik di Serie A?





"Target utama saya adalah memenangkan pertandingan bersama tim. Sasaran pribadi saya datang setelah itu. Jika Anda tidak mencapai target tim, Anda juga tidak bisa mendapatkan pengakuan pribadi, jadi saya akan melakukan pekerjaan saya di lapangan dan semuanya akan datang sebagai konsekuensinya"



