Milan, inilah jumlah yang ingin diraih Cardinale dari penjualan Tomori dan Loftus-Cheek

Pergerakan pemain yang dinamis di AC Milan. Ruben Amorim memimpin revolusi bersama Gerry Cardinale dan tim strategis di bursa transfer: idenya adalah membangun tim sesuai filosofi sepak bola pelatih asal Portugal tersebut yang mengadopsi formasi 3-4-2-1.





Yang pasti akan hengkang adalah dua pemain Inggris, Fikayo Tomori dan Ruben Loftus-Cheek, yang kontrak keduanya akan berakhir pada 2027. Selain Coventry, ada juga tawaran dari klub-klub Inggris lainnya: untuk sang bek, klub Rossoneri menargetkan mendapatkan dana antara 15 hingga 20 juta euro, sedangkan untuk mantan pemain Chelsea tersebut setidaknya sepuluh juta euro.