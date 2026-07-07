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Grafica CM Loftus Cheek Milan deluso 16.9Calciomercato/Getty Images

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Milan, inilah jumlah yang ingin diraih Cardinale dari penjualan Tomori dan Loftus-Cheek

AC Milan
Transfers

Milan, kedua pemain asal Inggris itu masuk dalam daftar pemain yang akan dilepas: berikut perkiraan pendapatan yang akan diperoleh

Pergerakan pemain yang dinamis di AC Milan. Ruben Amorim memimpin revolusi bersama Gerry Cardinale dan tim strategis di bursa transfer: idenya adalah membangun tim sesuai filosofi sepak bola pelatih asal Portugal tersebut yang mengadopsi formasi 3-4-2-1.


Yang pasti akan hengkang adalah dua pemain Inggris, Fikayo Tomori dan Ruben Loftus-Cheek, yang kontrak keduanya akan berakhir pada 2027. Selain Coventry, ada juga tawaran dari klub-klub Inggris lainnya: untuk sang bek, klub Rossoneri menargetkan mendapatkan dana antara 15 hingga 20 juta euro, sedangkan untuk mantan pemain Chelsea tersebut setidaknya sepuluh juta euro.

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