Milan, inilah alasan Cardinale lebih memilih Amorim ketimbang Jaissle

Dalam video yang diunggah di kanal YouTube-nya, Fabrizio Romano menjelaskan soal Ruben Amorim: "Kemarin adalah hari ketika orang mendengar dan membaca sedikit dari segala hal, seolah-olah sudah tidak sabar untuk mengkritik dan menghancurkan Ruben Amorim yang mungkin bukan pelatih terbaik di dunia, tetapi menurut saya tidak pantas menerima semua kritik yang dia dapatkan setelah sebuah pertandingan yang mungkin tidak dimainkan pada level yang semestinya seperti saat melawan Juventus, tetapi yang tetap berhasil dibawa AC Milan unggul sampai menit-menit akhir. Milan terbukti benar-benar tampil setara. Lalu berpikir bahwa Amorim, yang datang dari konteks yang sepenuhnya berbeda seperti Portugal dan Inggris, akan sepenuhnya mengubah wajah Milan dalam tiga bulan jelas tidak masuk akal.





Sejak pertemuan pertama dengan Gerry Cardinale, Amorim, yang bersaing dengan Matthias Jaissle, kini pelatih Newcastle, untuk posisi pelatih AC Milan, menunjukkan kejujuran dan visi jangka panjang yang membuat perbedaan dalam pilihan sang pemilik Milan. Bahkan sebelum ditunjuk sebagai pelatih baru Milan, pria Portugal itu sudah sangat jelas soal keinginannya membawa ide sepak bolanya. Tetapi jelas bahwa ini akan membutuhkan waktu dan hal itu juga diketahui klub AC Milan yang sadar bahwa dibutuhkan kesabaran untuk bisa membangun tim yang layak untuk Milan. Lalu tentu saja tujuan Amorim adalah menang dan mencoba bersaing sebaik mungkin, tetapi pria Portugal itu membutuhkan dan menginginkan waktu untuk memperlihatkan Milan versinya dari sudut pandang taktik, sikap, dan juga para pemain. Dalam hal ini Amorim sangat jelas, dia tidak menjanjikan apa pun dan layak mendapat respek karena sudah bersikap jelas dan karena kejujurannya. Setelah itu, tentu lapangan yang akan berbicara".















