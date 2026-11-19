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Milan mengimpikan Scott McTominay. Gelandang asal Skotlandia itu belum mencapai kesepakatan dengan Napoli dan, bahkan, pembicaraan perpanjangan kontraknya dibekukan karena tuntutan gajinya yang tinggi. Milan ingin memanfaatkan kebuntuan ini dan memiliki sekutu penting dalam diri Adidas.

Menurut QS, Gerry Cardinale berencana memperkuat tim dalam sejumlah bursa transfer mendatang, terutama di area yang menurut Amorim dan jajaran manajemen menjadi kelemahan terbesar dalam skuad. Mulai dari lini belakang hingga lini depan, termasuk lini tengah. Di sektor terakhir itu, rekrutan besar bisa datang langsung dari Serie A.

Dengan kontraknya di Napoli berakhir pada Juni 2028, masa depan McTominay masih menjadi persoalan terbuka bagi Napoli. Pembicaraan perpanjangan kontrak pemain Skotlandia itu dibekukan karena permintaan gaji 7 juta euro per musim, yang dinilai terlalu tinggi oleh klub, serta keinginan sang pemain untuk memahami rencana masa depan klub milik De Laurentiis. Real Madrid dan Manchester United memantau situasinya, begitu pula Milan.

Milan pun dapat mengandalkan sekutu tak terduga. Dalam beberapa pekan terakhir, muncul kabar tentang kesepakatan dengan Adidas, yang akan kembali menjadi pemasok seragam Milan mulai musim 2028-2029 dan menyetor sekitar 500 juta euro ke kas klub selama 10 musim ke depan. Perusahaan asal Jerman itu akan menyokong Milan dengan 50 juta euro per musim, ditambah klausul lain yang terkait dengan hasil di lapangan.

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Kesepakatan ini membawa tim Cardinale kembali ke puncak daftar klub dengan kontrak sponsor perlengkapan terbaik, menggeser Juventus. Scott McTominay, yang merupakan duta Adidas dan salah satu wajah utama perusahaan itu, akan menjadi pelengkapnya. Milan dan Adidas ingin menampilkan duta terkemuka untuk memaksimalkan hasil dari kerja sama ini, dengan manfaat nyata baik di dalam maupun di luar lapangan.