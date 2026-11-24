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Musim Broussia Monchengladbach dimulai dengan cara seburuk mungkin. Mereka baru meraih satu kemenangan dan satu hasil imbang di liga, berada di posisi terbawah, serta tertinggal enam poin dari tiga tim, yakni Paderborn, Koln, dan Mainz. Pergantian pelatih pada pertengahan September, ketika Polanski pergi dan mantan pelatih Genoa Blessi datang, juga belum membuahkan hasil yang diharapkan.

Hampir tidak ada hal positif dari awal musim ini. Namun, setidaknya mereka berhasil mengembangkan seorang talenta yang kini sudah menjadi sosok penting di bursa transfer: Wael Mohya. Banyak klub mengincarnya dan menurut TeamTalk, ia bisa menjadi salah satu nama pertama yang diajukan Krosche untuk Milan.

SIAPA WAEL MOHYA? Gelandang serang kelahiran 2008 ini, yang nyaris tergolong angkatan 2009 karena lahir pada 31 Desember, lahir di Mettmann, Jerman, dari keluarga keturunan Maroko sehingga memiliki dua paspor. Ia pindah dari SV Straelen ke Borussia Monchengladbach pada usia sangat muda dan meniti seluruh jenjang tim junior di sana. Musim lalu, ia membuat dua lompatan besar: dari tim U-17 ke U-19, lalu langsung menjadi anggota tetap tim utama.

Borussia sangat mengandalkannya hingga memberinya debut pada usia 16 tahun 347 hari. Ia menjadi debutan termuda dalam sejarah klub dan mendapat pujian dari pelatih saat itu, Polanski: "Wael datang ke lapangan setiap hari dengan senyum, menunjukkan dedikasi dan kegembiraan bermain. Itulah sikap yang ingin kami lihat darinya." Direktur olahraga Rioland Virkus juga memujinya: "Kami yakin dengan kualitasnya. Borussia ingin memberikan kesempatan ini kepada pemain muda."

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TALENTA SEPERTI WIRTZ Mohya adalah gelandang serang murni yang sangat piawai bermain di antara lini di belakang para penyerang. Jika diperlukan, ia juga bisa menjadi gelandang tengah yang aktif menyerang. Ia termasuk tipe gelandang serang berdampak besar yang dihasilkan sepakbola Jerman dalam beberapa tahun terakhir. Ia mengingatkan pada Musiala, meski pemain itu bernasib kurang beruntung akibat masalah fisik yang sudah diketahui, atau Wirtz, nama yang akan kembali disebut nanti.



Mohya sangat cepat, lincah, dan piawai dalam duel satu lawan satu, baik di ruang sempit maupun saat berlari maju. Ia mampu menggiring bola dengan kedua kaki. Selain bermain lepas sebagaimana lazimnya pemain muda, ia juga tidak takut menghadapi duel dan benturan fisik.

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STATISTIK MENINGKAT DAN "PROYEK KLOPP" Meski performa Gladbach seperti disebutkan tadi, Mohya berhasil mencuri perhatian pada awal musim ini. Di liga dan Piala Jerman, satu-satunya hal positif bagi klub sejauh ini, ia mencatatkan 12 penampilan, tiga gol, dan satu assist. Ia tampil sangat menentukan dalam satu-satunya kemenangan mereka, yakni kemenangan 3-2 atas Stuttgart.

Seperti disebutkan, ia memiliki dua paspor dan sejauh ini selalu memilih tim kelompok umur Jerman untuk karier internasionalnya. Ia masih bisa beralih membela Maroko. Namun, pelatih baru tim nasional Jurgen Klopp juga sudah mengambil langkah untuknya. Di sinilah nama Wirtz kembali muncul: Klopp ingin mencoba mendampingkan Mohya dengan talenta yang kini bermain untuk Liverpool itu agar ia berkembang dengan karakteristik teknis dan taktis serupa, yang sangat disukai Klopp.

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PERSAINGAN DI BURSA TRANSFER Sejak Mohya melakoni debut, banyak klub mengincarnya. Menurut TeamTalk, posisi Borussia Monchengladbach di klasemen kini mendorong banyak klub bersiap mengambil langkah konkret, dengan harapan bisa mendapatkannya dengan harga murah.

Brighton dan Liverpool telah bergerak agresif. Klub-klub besar Jerman seperti Bayern Munich dan Bayer Leverkusen, serta Real Madrid dan Barcelona, masih memantau situasi. Seperti disebutkan, Milan juga ikut bersaing. Direktur olahraga baru mereka, Markus Krosche, sangat mengenal Bundesliga dan telah memasukkan Mohya ke daftar calon rekrutan. Gladbach tidak ingin menjualnya, tetapi jika ada tawaran luar biasa yang melampaui 30/40 juta euro, mereka setidaknya bersedia membicarakannya.