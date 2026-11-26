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Milan mencetak empat gol berkelas di markas Olympiacos, yang sempat merasa kemenangan sudah di depan mata hingga menit ke-60. Amorim membenahi tim dengan memasukkan Musah dan Pulisic, tetapi sorotan justru direbut sosok tak terduga: pemain asal Inggris, Hutchinson. Saat tuan rumah unggul 2-0, pemain kelahiran 2003 itu beraksi sendiri, melewati lawan sebelum melepaskan tembakan berbahaya ke sudut gawang: gol pertamanya di kompetisi Eropa sepanjang karier.

Hutchinson semakin sulit dihentikan ketika tuan rumah memberikan ruang setelah golnya. Ia lebih dulu mencetuskan ide brilian untuk gol Cisse, lalu mengirim umpan silang terukur yang membantu Pulisic mencetak gol.

Dengan satu gol dan dua assist, Hutchinson menjalani malam yang layak dikenang sebagai salah satu momen paling berharga dalam kariernya. Milan pun berterima kasih sambil berhitung: setelah membayar 4 juta kepada Nottingham Forrest untuk peminjamannya, kini mereka bisa mengaktifkan opsi pembelian dengan harga mendekati 50 juta euro.