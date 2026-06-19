Milan, Guernier tiba di kantor klub untuk menandatangani kontrak: ia didatangkan secara permanen dari Birmingham

Aurelien Guernier adalah rekrutan pertama Milan Futuro pada bursa transfer musim panas ini. Penyerang muda asal Inggris tersebut tiba kemarin di Milan dan berhasil lulus tes medis dengan gemilang. Untuk pemain kelahiran 2007 ini, Milan berhasil mengalahkan persaingan dari Chelsea yang semula berencana melakukan kerja sama dengan Strasbourg.





Pemain kelahiran 2007 ini tiba di markas Milan untuk menandatangani kontrak hingga tahun 2029. Pada musim terakhirnya di Inggris, ia bermain untuk tim U-18 dan U-21 Birmingham City. Di liga dan piala, ia tampil dalam total 25 pertandingan, mencetak 3 gol, dan memberikan 3 assist. Sebagai penyerang, ia dapat bermain di semua posisi di lini depan.