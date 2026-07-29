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Grafica CM Goncalo Ramos Milan 2026 2.1Calciomercato/Getty Images

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Milan, Goncalo Ramos dan Leao tiba di Australia: laga persahabatan melawan Perth dibatalkan

AC Milan

Leao dan Ramos telah tiba di Perth, tempat mereka akan memulai persiapan bersama AC Milan.

Sekitar pukul 8 waktu setempat, pelatih AC Milan Ruben Amorim menyambut nomor 9 baru AC Milan, Gonçalo Ramos. Bersama sang penyerang tengah, Rafa Leao juga tiba di Perth, yang menjadi sorotan bursa transfer untuk kemungkinan hengkang di tengah minat kuat dari Fenerbahce dan Galatasaray, namun akan memulai persiapan justru di kota Australia tersebut. 

Laga uji coba melawan tuan rumah Perth Glory dibatalkan, dan pertandingan berikutnya adalah derby kontra Inter yang dijadwalkan pada 5 Agustus pukul 13.00 karena, menurut Sky, klub Australia itu tidak memiliki jumlah minimum pemain untuk memainkannya.

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