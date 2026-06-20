Milan, Gardi dikabarkan akan menjadi penasihat transfer: dia yang mengurus transfer Icardi dan Osimhen ke Galatasaray

Dengan keterlambatan yang patut disayangkan, Milan belum menunjuk baik direktur eksekutif maupun Kepala Bidang Sepak Bola. Amorim berharap situasi ini segera terselesaikan, dan di tengah lautan rumor, muncul petunjuk baru dari Tuttosport.





Namun, ada hal lain yang perlu diperhatikan karena Milan dilaporkan siap mengandalkan “agen super” George Gardi sebagai mitra dalam operasi bursa transfer. Gardi—perlu diingat—telah menjadi tokoh kunci dalam pertumbuhan internasional Galatasaray berkat beberapa transfer sensasional di kawasan tersebut, yang membawa pemain-pemain bintang seperti Dries Mertens, Icardi, Leroy Sané, dan Victor Osimhen untuk mengenakan seragam Cimbom. Dampak pertama dari struktur staf teknis yang terbentuk akibat situasi darurat ini adalah meningkatnya kewenangan Rúben Amorim di ruang pengambilan keputusan: pelatih asal Portugal ini akan berperan sebagai pelatih sekaligus manajer, juga karena – mengingat riwayat kariernya – mudah untuk membayangkan bahwa dialah yang akan berbicara langsung dengan para pemain untuk menjelaskan proyek apa (yang sejauh ini masih cukup samar) yang direncanakan klub guna mengembalikan Milan ke level yang seharusnya dimiliki oleh klub dengan gelar terbanyak dalam sejarah Liga Champions setelah Real Madrid.