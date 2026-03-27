Milan, Gabbia absen dan Leao di Portugal: kabar terbaru menjelang laga melawan Napoli

Kewajiban tim nasional membuat Allegri kehilangan beberapa pemain. Pada pagi ini, para pemain Rossoneri berkumpul di Milanello untuk melanjutkan persiapan menjelang laga penting melawan Napoli pada 6 April mendatang. Pelatih asal Livorno ini berharap dapat meningkatkan kondisi Gimenez, Nkunku, dan Fullkrug yang tidak dipanggil oleh tim nasional masing-masing. Pada hari Selasa, Loftus-Cheek kembali berlatih bersama tim: gelandang Inggris ini akan kembali masuk dalam daftar pemain yang dipanggil untuk pertandingan di Maradona melawan tim asuhan Conte.





Matteo Gabbia, yang sedang dalam proses pemulihan setelah menjalani operasi hernia inguinalis pada awal Maret, kembali berlatih secara terpisah hari ini: saat ini, sulit bagi dirinya untuk pulih tepat waktu untuk pertandingan krusial melawan Napoli, baik dalam konteks perebutan Scudetto maupun Liga Champions. Leao saat ini berada di Portugal untuk menjalani pemeriksaan fisik setelah rasa sakit pada otot adduktornya kambuh, dan ia akan melanjutkan pemulihannya di sana sebelum kembali ke Milan minggu depan. Untuk pemain asal Portugal ini pun, tidak ada kabar positif terkait pertandingan pada 6 April.