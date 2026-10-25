Milan Futuro terpukul: Club Milano menyamakan kedudukan pada menit ke-91 meski kalah jumlah pemain. Absennya enam pemain yang berada di tim utama terasa berat

Milan Futuro bermain imbang 1-1 melawan Club Milano meski unggul jumlah pemain hampir sepanjang babak kedua. Hasil ini terasa menyesakkan bagi anak asuh Navarro, yang kebobolan lewat gol Conti pada menit ke-91. Asanji, si panzer asal Jerman, sempat memberi harapan kepada Milan Futuro lewat golnya pada babak pertama, yang menegaskan bahwa ia sedang berada dalam performa individu yang sangat baik.





Banyaknya pemain yang absen turut memengaruhi jalannya pertandingan. Enam pemain tim kedua AC Milan (Bouyer, Perera, M.Cisse, Ossola, Vos, dan Menon) dipanggil Ruben Amorim untuk laga malam ini melawan Udinese.





Dengan hasil imbang ini, Milan Futuro tetap berada di sisi kiri klasemen meski masih memiliki dua pertandingan lebih sedikit, tetapi gagal memanfaatkan kesempatan untuk mendekati zona play-off dari bawah.





Milan Futuro: Pittarella, Cappelletti, Borsani, Zukic, Pagliei, Sala, Bonomi, Plazzotta, Asanji, Idrissi, Guernier. Cadangan: Pacileo, Colombo, Pandolfi, Borsa. Pelatih: Sergio Navarro