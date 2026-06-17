Milan Futuro, telah mencapai kesepakatan dengan pemain berbakat asal Inggris, Guernier, dari Birmingham: pemeriksaan medis akan dilakukan dalam 48 jam ke depan

Kesepakatan tercapai. Milan Futuro, yang akan berlaga di kejuaraan Serie D mendatang, telah menyelesaikan transfer pemain sayap asal Inggris kelahiran 2007, Aurelien Guernier, dari Birmingham. Transfer ini diinisiasi dan dipimpin oleh Jovan Kirovski; sang pemain dijadwalkan tiba di Milan besok untuk menjalani pemeriksaan medis dan menandatangani kontrak.





Ia adalahpemain sayap kiri yang juga bisa ditempatkan sebagai gelandang serang, yang tahun ini di Premier League U18 telah bermain dalam 7 pertandingan dan mencetak dua assist, sedangkan di Premier League 2 ia mencetak 3 gol dan 1 assist dalam 15 penampilan.