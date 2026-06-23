Milan Futuro, resmi: inilah Guernier, pemain sayap asal Inggris yang didatangkan dari Birmingham City

Aurelien Guernier resmi menjadi pemain baru AC Milan. Awalnya, ia akan bergabung dalam proyek Milan Futuro. Berikut pernyataan resmi klub Rossonero mengenai pemain sayap serang asal Inggris kelahiran 2007 tersebut:





"AC Milan dengan bangga mengumumkan telah merekrut pemain Aurelien Guernier, yang akan menjadi bagian dari Proyek Milan Futuro, yang didedikasikan untuk pertumbuhan dan pengembangan talenta muda. Penyerang kelahiran tahun 2007 ini sebelumnya bermain untuk Birmingham City FC dan kini telah memilih untuk membela klub Rossoneri."