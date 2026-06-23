Milan Futuro, Oddo mengakhiri kontraknya: menunggu pengumuman resmi, inilah yang akan menentukan pelatih baru

Milan Futuro mengalami perubahan; Oddo akan menyelesaikan kontraknya dengan tim cadangan klub di Via Aldo Rossi dalam beberapa jam ke depan. Di bawah asuhan Oddo, tim tersebut menutup musim di peringkat keempat, sebelum akhirnya kalah di semifinal play-off melawan Chievo Verona. Mantan pelatih Pescara ini siap segera memulai kembali kariernya, bukan di Serie D, dan lebih memilih untuk memimpin tim sejak awal musim, karena ia sering kali mengambil alih tim saat musim sedang berlangsung. Tujuannya adalah menunggu tawaran dari klub Serie B atau, sebagai alternatif, Serie C.





Kini setelah struktur kepengurusan klub telah ditetapkan, tim B pun dapat memiliki sosok baru yang akan memimpinnya di kejuaraan Serie D mendatang.

Pelatih baru akan dipilih oleh duet Jovan Kirovski dan Vincenzo Vergine, dengan Kirovski yang akan tetap fokus utama pada tim B, sementara Vergine akan fokus pada para pemain muda dari tim-tim lain di akademi Rossonero.







