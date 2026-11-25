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"Perkembangan talenta Milan berlanjut dengan tantangan baru: Milan Futuro akan berpartisipasi dalam Premier League International Cup U21 musim ini. Proyek klub kini mendapat tambahan pengalaman penting di level internasional. Milan Futuro akan menghadapi tim-tim muda terbaik Eropa. Klub sangat gembira dapat mengikuti kompetisi ini untuk pertama kalinya dan meyakini bahwa perkembangan talenta muda membutuhkan langkah baru seperti ini. Turnamen yang diselenggarakan Premier League ini memasuki edisi ke-10. Pada final 2025/26, tim U21 Borussia Dortmund mengalahkan Real Madrid untuk menjadi juara."

Melalui pernyataan tersebut, Milan mengumumkan keikutsertaan mereka dalam Premier League International Cup U21, turnamen yang diselenggarakan Premier League dan ditujukan bagi tim U23. Daftar juaranya memuat nama-nama besar: Manchester City, Villareal, Porto, Bayern Munich, Crystal Palace, Nottingham Forrest, dan Borussia Dortmund.

Kompetisi ini diselenggarakan Football Association dan diperuntukkan khusus bagi pemain U21. Tim peserta diizinkan menurunkan maksimal tiga pemain yang melewati batas usia serta satu kiper yang juga melewati batas usia secara bersamaan.

Formatnya melibatkan 32 tim: 16 dari Inggris dan 16 dari Eropa, termasuk Milan Futuro. Setiap grup berisi delapan tim, terdiri dari empat tim Inggris dan empat tim Eropa. Dua tim teratas dari setiap grup langsung lolos ke fase berikutnya. Setelah itu, kompetisi berlanjut ke semifinal dan final. Seluruh pertandingan digelar di Inggris, di stadion milik tim-tim Inggris yang berpartisipasi. Football Association mengurus penyelenggaraan, perjalanan, dan seluruh akomodasi tim.

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pertandingan

tunda. Besok malam pukul 20.00 waktu Italia, mereka akan bermain di Inggris untuk pertandingan kedua setelah menang 3-2 di kandang Everton, Goodison Park, pada laga pertama awal September. Lawan berikutnya adalah Stoke City di bet365 Stadium yang ingin bangkit setelah kalah 0-2 dari Borussia Moenchengladbach dan Nordsjaelland. Pertandingan ini dapat disaksikan secara langsung melalui aplikasi resmi Milan.

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Tim sudah berada di Inggris dan harus tampil tanpa dua pemain penting, Ossola dan Vladimirov, yang memenuhi panggilan Amorim ke tim utama untuk pertandingan Liga Europa melawan Olympiacos. Setelah itu, Milan akan menghadapi Tottenham pada Desember dan Manchester City pada Januari.