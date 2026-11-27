Bagikan Ikuti GOAL di Google

Iklan

Milan Futuro gagal mengulang keberhasilan mereka di Premier League International Cup U21. Tim muda Milan asuhan pelatih Navarro, yang menang 2-1 atas Everton pada laga perdana, kalah 2-1 pada pertandingan pekan kedua Grup B.

Berikut laporan pertandingan dari situs resmi Milan: "Pada menit ke-7, O. Kyeremeh menciptakan peluang pertama lewat tembakan mendatar yang ditangkap Bouyer. Pada menit ke-10, Sala membalas dengan tembakan melengkung dari jarak jauh, tetapi Hilson mampu menepisnya. Stoke City unggul pada menit ke-22: Nixon mengirim umpan ke tengah untuk sepakan kaki kanan

akurat

O. Kyeremeh. Pada menit ke-25, Balentien melesat ke depan, tetapi Hilson menghentikannya. Enabulele mencoba mencetak gol pada menit ke-29, tetapi gagal. Semenit kemudian, Enabulele kembali nyaris mencetak gol setelah kesalahan pemain Milan. Stoke City menggandakan keunggulan pada menit ke-31: Pinder menerima bola dan melepaskan tembakan kaki kiri menyilang ke pojok gawang. Tendangan bebas Pandolfi pada menit ke-33 belum membuahkan hasil. Semenit kemudian, Hilson melakukan penyelamatan gemilang atas upaya Plazzotta, lalu menggagalkan Pandolfi. Pada menit ke-43, Bouyer menghentikan O. Kyeremeh. Skor 2-0 saat jeda.

Iklan Iklan

Pada menit ke-53, Sala menyambut umpan silang Cappelletti dengan tembakan, tetapi Hilson sudah bersiaga. Pada menit ke-63, Guernier melepaskan tembakan dari dekat tepi kotak penalti dan bola, yang sedikit berbelok arah, melebar. Pada menit ke-66, Idrissi memaksa Hilson kembali melakukan penyelamatan. Semenit kemudian, Perera juga menciptakan peluang berbahaya setelah rangkaian serangan cepat di ruang sempit. Pada menit ke-73, Bouyer sigap menghadapi O. Kyeremeh. Milan Futuro memperkecil ketertinggalan pada menit ke-79 dan kembali membuka peluang: lewat aksi individu apik di dalam kotak penalti, Balentien menaklukkan Hilson dengan tembakan menyilang. Pada waktu tambahan, Bonomi mendapat dua peluang, tetapi keduanya gagal berbuah gol. Di pengujung laga, harapan bertumpu pada tendangan bebas Pandolfi, tetapi Hilson tidak terkecoh. Stoke City U21-Milan Futuro 2-1".

Topik Terkait

RINCIAN PERTANDINGAN

STOKE CITY-MILAN FUTURO 2-1

Iklan

STOKE CITY (4-2-3-1): Hilson; Mears, Anderson, Lenihan (30' babak kedua Agina), Dauda; Morrison, Enabulele; Nixon, F. Achu (1' babak kedua Fearn), Pinder (44' babak kedua Alcock); O. Kyeremeh (44' babak kedua Bradbury). Cadangan: Clothier; Collins; Midwood. Pelatih: Joyce.

MILAN FUTURO (4-2-3-1): Bouyer; Cappelletti (30' babak kedua Bonomi), Cissé, Pagliei (40' babak kedua Zukić), Borsani (19' babak kedua Perera); Pandolfi, Sala; Vos, Plazzotta (19' babak kedua Idrissi), Guernier; Balentien. Cadangan: Pantelin; Colombo; Borsa. Pelatih: Navarro.

Iklan

Wasit: Carl Baker (ENG).

Gol: 22' O. Kyeremeh (SC), 31' Pinder (SC), 34' babak kedua Balentien (MF).

Kartu kuning: 44' Sala (MF), 47' Anderson (SC), 11' babak kedua Plazzotta (MF).