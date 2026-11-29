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Rangkaian empat kemenangan beruntun Milan Futuro asuhan Sergio Navarro Barquero di liga terhenti setelah mereka kalah Felice Chinetti di Solbiate Arno (VA) dengan skor 1-2 dari Real Calepina asuhan Gianluca Savoldi pada pekan ke-14 Serie D 2026-2027. Milan Futuro, yang mengakhiri laga dengan sembilan pemain setelah Menon menerima kartu merah dan Guernier cedera, sangat merasakan absennya Vladimirov, Pittarella, Pandolfi, Ossola, Perera, dan Borsani, yang dipanggil Amorim ke tim utama untuk laga tandang ke Cagliari, serta Asanji yang cedera.

Tim tamu sudah unggul dua gol pada menit ke-15 melalui Orlandi, yang tembakannya berbelok arah secara menentukan setelah mengenai Zukić, dan Belotti. Milan Futuro memperkecil ketertinggalan melalui Balentien pada menit ke-23. Pada babak kedua, mereka berusaha bangkit, tetapi gagal menyamakan kedudukan. Meski begitu, hari itu tetap istimewa bagi Gabriele Borsa, kelahiran 2010, yang untuk pertama kalinya tampil sebagai starter. Hal itu menegaskan proyek yang tidak hanya berfokus pada hasil, tetapi juga mengutamakan perkembangan para pemain muda ini. Milan Futuro tetap mengoleksi 26 poin dengan satu laga yang belum dimainkan. Mereka menghadapi pertandingan ini setelah menjalani laga yang menguras tenaga pada Kamis di Premier League International Cup melawan Stoke City. Laga berikutnya adalah pertandingan tandang melawan Nibbiano, sebelum laga tunda tengah pekan melawan Leon, demikian dilansir AcMilan.com.