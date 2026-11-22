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Milan meraih kemenangan besar dan meyakinkan dengan mencetak lima gol ke gawang Frosinone yang hanya tampil bagus selama separuh laga. Dipimpin Rabiot yang tampil luar biasa, Milan merespons kemenangan para pesaing langsung mereka.

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MILAN

Maignan 6: tak banyak diuji, dan tak bisa berbuat banyak untuk menghentikan sontekan Masini yang berbuah gol.

Gila 6,5: pergerakan Kvernadze menusuk ke dalam pada babak pertama sangat merepotkannya dan sulit ia antisipasi. Perlahan, ia menemukan cara menghadapi pemain sayap asal Georgia itu hingga sepenuhnya mematikan ancamannya dalam menyerang. Komandan.

De Winter 6: kesalahannya saat gol terjadi jelas terlihat, baik dalam membaca situasi maupun menempatkan diri ketika sentuhan kedua Masini berbuah gol. Bek asal Belgia yang selalu tampil pada paruh pertama musim ini tersebut segera bangkit dan menghadapi setiap serangan dengan penuh percaya diri.

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Diawara 6,5: kokoh seperti marmer Carrara, bek muda asal Prancis ini kembali membuktikan diri sebagai salah satu kejutan paling menyenangkan bagi Milan musim ini. Posisinya selalu tepat dan ia tidak terlalu kesulitan menghadapi kecepatan para penyerang Frosinone. Terus berkembang dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya. (sejak menit ke-70 Pavlovic 6: Amorim ingin memberinya menit bermain yang penting setelah absen 12 hari akibat cedera)

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Bartesaghi 5,5: lawan langsungnya, Ghedjemis, terus mencari duel satu lawan satu sehingga menyulitkannya. Namun, pemain binaan akademi Milan ini tampak terlalu rentan dan bahkan gagal memberikan umpan mudah kepada Pulisic. Goyah. (sejak menit ke-46 Jashari 7: merebut gol pertamanya bersama Milan dengan penuh determinasi. Gol itu bisa dibilang yang terpenting bagi Milan malam ini karena memadamkan semangat Frosinone. Penentu)

Musah 6,5: bekerja keras untuk memberi Modric ruang dan waktu mengatur permainan serta membuka jalan bagi pergerakan Rabiot yang berbuah hasil. Gelandang yang mampu bertarung sekaligus mengendalikan permainan ini juga beradaptasi sebagai bek kiri pada awal babak kedua. Andal. (sejak menit ke-70 Estupinan 6: menjalankan tugasnya dengan rapi)

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Modric 7: umpan terobosannya yang melepas Rabiot ke ruang terbuka pada gol pertama Milan saja sudah sepadan dengan harga tiket. Hebatnya, masih banyak lagi yang ia tunjukkan: menjadi pelindung sempurna di depan lini belakang, sementara setiap umpan panjangnya tepat sasaran. Sang maestro.

Rabiot 7,5: ketika ia mulai berlari dengan langkah panjang, bek-bek Frosinone hanya bisa berdoa. Ia berperan dalam 90 persen proses gol pertama dan menyodorkan dua assist sempurna untuk Ramos dan Jashari. Ia bebas melakukan apa pun sesukanya, kapan pun ia mau. Luar biasa.

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Moreira 7: talenta asal Belgia ini sedang berada dalam performa terbaiknya. Ia tidak pernah memilih bermain aman, menyerang dengan intensitas tinggi dan juga bekerja keras saat transisi. Ia piawai memberi Cisse assist untuk gol kelima. Tak egois.

Ramos 7: akhirnya mencetak gol dari permainan terbuka, dan itulah kabar besar bagi Amorim serta Milan. Ia beberapa kali menerima tekel yang terlalu keras, sehingga Amorim memutuskan menariknya untuk menjaga tenaganya menjelang laga melawan Olympiacos dan Cagliari. (menit ke-51 Cisse 7: setiap bola yang disentuhnya seolah otomatis berubah menjadi emas. Tingkat keberhasilannya mencetak gol sungguh luar biasa: gol keenamnya di liga, kesembilan bersama Milan. Penembak jitu)

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Pulisic 7: gol keempatnya dalam beberapa pertandingan liga terakhir. Captain America telah menemukan kembali kekuatan supernya. Ia juga patut dipuji atas peran pentingnya dalam menghubungkan lini tengah dan lini serang. (sejak menit ke-80 Hutchinson tanpa nilai)

Pelatih Amorim 7: pelatih asal Portugal itu bisa tersenyum melihat penampilan anak asuhnya yang nyaris sempurna secara teknis, serta lima gol yang mereka cetak. Keputusannya menempatkan Musah menggantikan Bartesaghi untuk membatasi ruang gerak Ghedjemis sangat tepat.

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FROSINONE

Palmisani 5: lima kali memungut bola dari gawangnya dan jelas bertanggung jawab atas gol Jashari: pemain asal Swiss itu menaklukkannya di tiang dekat.

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Cittadini 5: terlibat duel sengit dengan Ramos dan menerima kartu kuning. Ia kehilangan kawalan terhadap pemain asal Portugal itu saat Milan mencetak gol kedua. (sejak menit ke-46 Amey 5,5: jelas bukan laga termudah bagi bek Frosinone berusia 21 tahun ini; ia berbuat semampunya)

Calvani 5: menjadi sorotan khusus dalam laga ini karena Milan tertarik kepadanya, tetapi ia langsung mengawali pertandingan dengan nasib buruk setelah memasukkan bola ke gawang sendiri untuk gol pembuka. Malam yang ingin segera ia lupakan.

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Monterisi 5,5: berusaha membangun serangan sesuai prinsip permainan Alvini. Ia berhasil melakukannya pada babak pertama, tetapi kewalahan pada babak kedua.

Oyono 6: cukup mengesankan berkat kemampuannya menyerang dengan agresif dan akurasi yang juga cukup baik.

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Calò 5,5: mengawali laga dengan baik dan menciptakan dua peluang mencetak gol dalam 10 menit pertama. Namun, ia terlalu cepat kehilangan pengaruh dalam pertandingan, kalah oleh kualitas dan dinamika gelandang lawan. (sejak menit ke-76 El Azzouzi tanpa nilai)

Masini 6,5: gol pertamanya bersama Frosinone di San Siro menjadi ganjaran yang pantas untuk penampilan luar biasa dan awal musimnya yang mengesankan.

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Tchato 5,5: kejutan terbesar dalam pilihan Alvini ini menyelingi aksi-aksi teknis yang bagus dengan kesalahan taktik yang mencolok. (sejak menit ke-63 Terzic 5,5: tidak jauh lebih baik daripada pemain yang digantikannya)

Schmid 6: bergerak di area antara lini tengah dan lini depan. Kualitasnya tetap terlihat meski timnya menjalani malam yang sulit. (sejak menit ke-74 Zerbin tanpa nilai)

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Ghedjemis 6: membangun permainan dan menciptakan peluang pada babak pertama. Pada babak kedua, Milan menemukan cara untuk membatasinya.

Kvernadze 6: merepotkan Gila dan melepaskan tembakan ke gawang. Ia membuktikan bahwa pujian terhadap dirinya memang beralasan. (sejak menit ke-63 Birligea 5: nyaris tidak mendapat bola)

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Pelatih Alvini 5,5: ia tidak mau berkompromi. Itu pula kekuatannya.