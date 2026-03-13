Milan, Estupinan memicu kebangkitan yang “tak terduga”: peluang juara liga anjlok (7,50), Allegri membuat Inter gentar

Sebuah gol kilat dari Estupinan dan persaingan gelar kembali terbuka. Sebuah kemungkinan yang masih jauh, yang hanya dibicarakan dengan suara pelan, yang “tidak akan terjadi, tapi kalau terjadi...”. Namun Milan kini hanya terpaut tujuh poin dari Inter, dan para ahli odds dari Goldbet dan 888sport memberikan sinyal yang jelas: di papan taruhan, peluang Scudetto tim asuhan Allegri kini berada di kisaran 7,50 hingga 9,00, sebuah penurunan drastis dibandingkan angka 12,00 beberapa hari yang lalu.





Perubahan ini membangkitkan harapan Rossoneri akan comeback yang belum pernah terjadi sebelumnya: memang, belum pernah ada tim yang tertinggal tujuh poin dengan sepuluh pertandingan tersisa berhasil memenangkan gelar juara. Jika berhasil, prestasi ini akan menempatkan Allegri dalam jajaran legenda, sejajar dengan comeback bersejarah lainnya seperti yang dilakukan Milan (juga di bawah asuhannya) oleh Zaccheroni pada musim 1998/1999, ketika Rossoneri memenangkan gelar juara setelah tertinggal 7 poin dari Lazio asuhan Eriksson dengan tujuh pertandingan tersisa. Atau seperti musim berikutnya, ketika Biancocelesti sendiri melakukan comeback besar-besaran melawan Juventus dengan membalikkan defisit 8 poin sembilan pertandingan sebelum akhir musim.





Tentu saja, ambisi Milan harus berhadapan dengan kenyataan: mengejar ketertinggalan dari tim Chivu tetap hampir mustahil, mengingat bagi bandar taruhan, peluang scudetto Inter berada di 1,10, sedikit lebih tinggi dari 1,05 beberapa hari lalu. Data ini memang menghibur Inter, namun mereka juga harus menghadapi statistik lain: faktanya, belum pernah ada tim dari Milan yang memenangkan Serie A setelah kalah dalam kedua derby musim ini. Singkatnya, klasemen masih berpihak pada Inter, namun peringatannya jelas: dilarang melakukan kesalahan lagi, karena Milan sedang mengintai.