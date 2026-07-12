Milan, Estupinan akan hengkang setelah hanya satu musim: Aston Villa mencoba merekrutnya

Pervis Estupinan jauh dari harapan pada musim pertamanya di Milan. Sampai-sampai ia mungkin sudah pindah klub setelah hanya dua belas bulan. Berikut ulasan Matteo Moretto mengenai mantan pemain Brighton tersebut: "Ada seorang pemain yang mungkin akan meninggalkan Milan pada bursa transfer musim panas ini, yaitu Estupinan. Kalian tahu dia sedang di bursa transfer, Milan akan mendengarkan tawaran untuknya,dan ada sebuah klub yang dalam beberapa jam terakhir telah menghubungi Milan untuk menanyakan syarat dan angka transfer Estupinan, yang dibeli Milan seharga sekitar 20 juta euro. Klub tersebut adalah Aston Villa. Aston Villa telah melakukan penjajakan; saat ini belum ada tawaran tertulis resmi, tetapi pasti telah terjadi kontak antara kedua belah pihak untuk memahami kelayakan transaksi tersebut."