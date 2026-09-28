Milan, estimasi jumlah uang yang hilang bagi klub tanpa lolos ke kompetisi Eropa dalam neraca keuangan

Sore ini Dewan Direksi Milan telah menyetujui penutupan laporan keuangan untuk musim 2025/2026, yang terakhir dengan Giorgio Furlani menjabat sebagai chief executive officer klub. Data signifikan utamanya ada dua: pendapatan sebesar 464,6 juta euro, sedikit lebih dari dua kali lipat dibanding empat tahun lalu, dan laporan keuangan ditutup dalam kondisi merah dengan minus 24 juta setelah tiga tahun buku berturut-turut mencatat laba.





Alasan utama, dan dalam beberapa hal sudah diperkirakan, untuk kembali ke zona merah dalam laporan keuangan ini, terutama ditentukan oleh fakta bahwa pada musim 2025/2026 Milan gagal lolos ke kompetisi Eropa: hasil olahraga yang terasa dari sudut pandang ekonomi dan finansial. Klub memperkirakan kerugian akibat absen dari Eropa sekitar 70-80 juta euro.