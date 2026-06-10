Milan, dua klub Serie A gencar memburu Jashari, namun keputusannya mengenai masa depan sudah jelas

Apakah ini gelombang eksodus dari Milan yang sedang terpuruk? Belum tentu, ada juga yang berpendapat sebaliknya. Salah satu kasus yang paling ramai dibicarakan dalam seminggu terakhir tentu saja adalah Ardon Jashari: gelandang asal Swiss ini menjadi target utama Atalanta. Direktur olahraga baru Dea, Cristiano Giuntoli, sudah lama mengaguminya, bahkan sampai-sampai ingin membawanya ke Juventus saat masih membela Rossoneri. Di Serie A, ada juga Roma yang tertarik pada gelandang yang akan bertanding di Piala Dunia bersama Swiss ini.





Menurut sumber yang dekat dengan pemain tersebut, Jashari tampaknya tidak berniat meninggalkan Milan setelah hanya satu musim. Terutama setelah musim yang begitu buruk, baik bagi tim maupun secara pribadi, dengan masa inaktivitas yang panjang akibat cedera dan hanya 14 penampilan dengan catatan satu assist saja.