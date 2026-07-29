Milan, Diawara memilih nomor 13 milik Nesta: ia akan menjadi pemain Milan ke-14 yang mengenakan nomor ini

Sankhoun Diawara resmi menjadi pemain baru AC Milan, dengan pengumuman resminya datang pagi ini. Bek kelahiran 2006 yang datang dari Troyes itu telah menandatangani kontrak lima tahun dengan opsi untuk tahun keenam dan hari ini juga akan langsung bertolak ke Perth, Australia, tempat ia akan bergabung dengan rekan-rekan setim barunya. Dalam pernyataan resmi saat klub mengumumkan perekrutan pemain Prancis-Senegal itu, juga diungkap bahwa Diawara memilih mengenakan nomor punggung 13.





Nomor yang penting, bersejarah jika Anda seorang bek AC Milan, mengingat nomor itu selama bertahun-tahun pernah dikenakan oleh seorang Alessandro Nesta. Diawara muda akan menjadi pemain AC Milan ke-14 yang mengenakan nomor ini, sejak musim 1995/1996 atau sejak nomor punggung tetap diperkenalkan. Berikut daftar semua pemakai nomor 13 di AC Milan secara kronologis:

- Roberto Lorenzini

- Francesco Coco

- Ibrahim Bà

- Giampiero Maini

- Alessandro Iannuzzi

- Taribo West

- Julio Cesar

- Kakhaber Kaladze

- Alessandro Nesta

- Marco Storari

- Francesco Acerbi

- Adil Rami

- Alessio Romagnoli

- Sankhoun Diawara