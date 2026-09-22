Milan, dengarkan Stramaccioni: "Amorim tidak meninggalkan pertahanan tiga bek, saya jelaskan apa yang dia cari"

Andrea Stramaccioni, dalam wawancara dengan Gazzetta dello Sport, mengomentari seperti ini hal-hal baru secara taktik yang terlihat pada AC Milan saat melawan Lecce: "Saya tidak percaya dia meninggalkan pertahanan tiga bek, saya hanya berpikir bahwa saat melawan Lecce terlihat sebuah variasi cerdas dalam build-up dari bawah. Dari yang saya tahu tentang dia, Amorim di tim-timnya selalu berangkat dari 3-4-2-1 dengan blok posisional. Dia melakukannya di Sporting dan, meski dengan hasil yang lebih sedikit, di Manchester United. Tujuannya adalah menciptakan segitiga dan belah ketupat di dalam lapangan. Mari ambil contoh Gila. Dalam ide permainan pelatih asal Portugal itu, dia seharusnya selalu memiliki tiga opsi umpan: ke gelandang kiri, ke pemain sayap kanan, atau ke gelandang serang. Begitu juga dengan yang lain. Setelah Amorim merasa tim sudah "mencerna" model posisional itu, dia mulai menerapkan beberapa variasi. Saat melawan Lecce kita melihat salah satunya: build-up empat pemain dengan rotasi yang membawa Gila ke posisi bek sayap, posisi yang tidak membuatnya kesulitan, Modric berperan sebagai playmaker, dan Rabiot dalam peran yang lebih cocok untuknya, di mana dia bisa menyerang kotak penalti. Namun, saat tidak menguasai bola, meski saat melawan Lecce hal itu tidak banyak terlihat, AC Milan kembali bertahan dengan tiga bek".