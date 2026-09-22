Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Ruben Amorim MilanGetty Images
Diterjemahkan oleh

Milan, dengarkan Stramaccioni: "Amorim tidak meninggalkan pertahanan tiga bek, saya jelaskan apa yang dia cari"

AC Milan

Andrea Stramaccioni mengomentari kepada La Gazzetta dello Sport hal-hal baru dari sisi taktik yang terlihat pada AC Milan saat melawan Lecce dan menjelaskan apa yang diminta Ruben Amorim dari timnya

Andrea Stramaccioni, dalam wawancara dengan Gazzetta dello Sport, mengomentari seperti ini hal-hal baru secara taktik yang terlihat pada AC Milan saat melawan Lecce: "Saya tidak percaya dia meninggalkan pertahanan tiga bek, saya hanya berpikir bahwa saat melawan Lecce terlihat sebuah variasi cerdas dalam build-up dari bawah. Dari yang saya tahu tentang dia, Amorim di tim-timnya selalu berangkat dari 3-4-2-1 dengan blok posisional. Dia melakukannya di Sporting dan, meski dengan hasil yang lebih sedikit, di Manchester United. Tujuannya adalah menciptakan segitiga dan belah ketupat di dalam lapanganMari ambil contoh Gila. Dalam ide permainan pelatih asal Portugal itu, dia seharusnya selalu memiliki tiga opsi umpan: ke gelandang kiri, ke pemain sayap kanan, atau ke gelandang serang. Begitu juga dengan yang lain. Setelah Amorim merasa tim sudah "mencerna" model posisional itu, dia mulai menerapkan beberapa variasi. Saat melawan Lecce kita melihat salah satunya: build-up empat pemain dengan rotasi yang membawa Gila ke posisi bek sayap, posisi yang tidak membuatnya kesulitan, Modric berperan sebagai playmaker, dan Rabiot dalam peran yang lebih cocok untuknya, di mana dia bisa menyerang kotak penalti. Namun, saat tidak menguasai bola, meski saat melawan Lecce hal itu tidak banyak terlihat, AC Milan kembali bertahan dengan tiga bek".

Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google