Milan, dengarkan kata-kata Pulisic: "Sebentar lagi bola akan menghantam lututku dan masuk ke gawang"

Kekeringan gol Christian Pulisic terus berlanjut, karena ia pun gagal mencetak gol dalam laga persahabatan yang dimainkan timnas AS beberapa hari lalu melawan Belgia yang diperkuat Alexis Saelemaekers dan Koni De Winter. Di akhir pertandingan, yang berakhir dengan kemenangan timnas Eropa 5-2, penyerang AC Milan itu mengomentari masa-masa sulit yang sedang dialaminya:





"Saya harus lebih tenang di momen-momen seperti itu. Ini masa yang sulit, tapi saya merasa baik secara fisik dan menciptakan peluang. Saya hanya perlu tetap positif. Saya tahu pada suatu saat bola akan mengenai lutut saya dan masuk, dan saat itu segalanya akan berubah. Saya tidak panik. Lebih baik sekarang daripada di musim panas. Segalanya akan berubah"