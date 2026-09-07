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ITALY-FOOTBALL-FUNERALAFP

Diterjemahkan oleh

Milan, dengarkan Costacurta: "AC Milan favorit untuk Liga Europa bersama Juventus, saya lebih senang melihat Milan tahun ini"

AC Milan

Mantan bek AC Milan itu ingin menyampaikan beberapa pernyataan kepada Sportweek tentang musim AC Milan.

Alessandro Costacurta menaruh minat besar pada Milan baru asuhan Amorim. Mantan bek AC Milan itu, dalam wawancara dengan SportWeek, membahas ambisi Rossoneri pada musim yang baru dimulai, dengan menyebut Milan dan Juventus sebagai dua favorit utama untuk menjuarai Liga Europa: "Milan dan Juventus adalah favorit di Liga Europa dan harus setidaknya mencapai semifinal, selebihnya waspadai tim-tim Inggris dan khususnya Bournemouth"


Ia kemudian melanjutkan: "Amorim membuat saya tertarik, ia ingin memaksa lawan melakukan kesalahan meski harus mengambil sedikit risiko, dan hanya karena itu saja saya sudah menyukainya".

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