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Koni De Winter, bek Milan, berbicara di sela-sela acara Meet&Greet di Milan Store, San Babila. Berikut pernyataannya dalam wawancara dengan Sportmediaset.

BANYAK MENIT BERMAIN

"Saya banyak bermain, dan bermain itu menyenangkan. Kami menjalani banyak pertandingan. Pada saat seperti ini, dalam latihan Anda lebih fokus merawat tubuh dan menjaga kebugaran. Itulah yang lebih banyak saya lakukan sekarang, tetapi bermain dalam banyak pertandingan itu menyenangkan. Bermain dalam banyak pertandingan untuk Milan, lalu memenanginya, bahkan lebih menyenangkan."

PEMIMPIN?

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"Apakah saya merasa menjadi pemimpin di Milan ini? Saya merasa nyaman di Milan dan, seperti yang selalu saya katakan, saya berusaha memberikan apa yang saya bisa. Memang mungkin saya punya peran yang lebih penting tahun ini. Itu bisa saja benar, tetapi saya selalu berusaha menjalankan peran saya, memberikan segalanya, dan membantu rekan-rekan setim."

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SEPERTI APA AMORIM?

"Menurut saya, dia sangat manusiawi, bagian dari kami. Dia suka tertawa dan bersenang-senang, tetapi serius saat harus serius. Dia dekat dengan tim, dan para pemain merasakan kedekatan itu. Menurut saya, hal tersebut membuat para pemain merasa nyaman. Menyenangkan bekerja untuknya dan bersamanya. Apakah benar dia sangat marah setelah kekalahan dari Ferencvaros? Ya, tetapi saya rasa seluruh tim merasa kami bermain sangat buruk. Itu terlihat dari saya dan juga dari rekan-rekan setim. Menurut saya, kekalahan terasa lebih menyakitkan karena kami tahu kami bisa bermain bagus dan memenangi semua pertandingan. Jadi, ya, ketika kami kalah, di ruang ganti kami merasa telah mengecewakan diri sendiri terlebih dahulu, lalu semua orang lainnya."

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POSISI BERMAIN

"Bek tengah? Bagus, bagus, karena saya juga merasa diri saya bek tengah. Namun, memang saya juga bisa bermain sebagai bek sayap. Itu bisa saya lakukan, tetapi bukan posisi favorit saya. Memang, pada masa lalu saya pernah memainkan beberapa pertandingan di sana. Namun, saya merasa nyaman sebagai bek tengah dan senang pelatih juga melihatnya demikian."

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MOREIRA 'GILA'

"Apakah Moreira sedikit gila? Maksudnya gila dalam arti positif, ya. Dia suka bersenang-senang, menari, dan berbicara. Jadi, bisa dibilang dia sosok yang membawa keceriaan ke ruang ganti."

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APA YANG DIMINTA MAIGNAN DARI PARA BEK

"Dia meminta kami tetap fokus sepanjang pertandingan. Seperti yang kita tahu, satu momen bisa mengubah pertandingan dan, di Milan, bahkan bisa mengubah satu musim. Jadi, sangat penting untuk tidak meremehkan momen apa pun dan selalu fokus."

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TENTANG PAVLOVIC

"Saya dan dia menjalin hubungan yang baik. Kami bertemu tahun lalu. Kalau melihatnya, mungkin Anda tidak menyangka, dan saya pun tidak menyangka dia akan menjadi teman sedekat ini. Namun, kami sangat cocok, baik di luar maupun di dalam lapangan. Sangat menyenangkan melewati hari-hari bersamanya."

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TENIS MEJA

"Siapa yang lebih jago di antara saya dan Pavlovic dalam pertandingan tenis meja di Milanello? Itu sulit dijawab, tetapi saat mulai bermain, kemampuannya jauh di atas saya. Sekarang saya sudah banyak berkembang, meski harus saya akui dia masih lebih jago. Namun, ya, setiap hari kami mengawali hari dengan satu pertandingan tenis meja, lalu mulai bekerja."