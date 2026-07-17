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Zlatan Ibrahimovic 2026Getty Images

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Milan, dari Kroasia: Ibrahimovic menelepon Modric dua kali: kronologi kejadiannya

AC Milan

Milan, semua mata tertuju pada keputusan akhir Modric: Ibrahimovic turun ke lapangan

Menurut surat kabar olahraga Kroasia 'Sportske Novosti', Zlatan Ibrahimović — Penasihat Senior RedBird dan Gerry Cardinale untuk Milan — telah menelepon Luka Modrić dua kali dalam beberapa hari terakhir. Modrić, pemain bintang kelahiran 1985 yang saat ini berstatus bebas transfer setelah musim terakhirnya bersama Rossoneri, kembali ditegaskan bahwa semua pihak di lingkungan Milan menginginkan ia tetap bertahan di tim dan oleh karena itu memperpanjang kontraknya untuk musim depan. Sementara itu, telah dijadwalkan pertemuan penting dengan agen sang pemain: untuk tetap bertahan, Modrić meminta jaminan teknis dan olahraga yang jelas; ia ingin agar “Il Diavolo” (AC Milan) bertekad untuk menang, bukan sekadar ikut serta. 

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