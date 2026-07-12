Milan, Curva Sud tetap melakukan protes: mereka tidak akan hadir dalam pertemuan yang dijadwalkan pada Senin, 13 Juli

Hanya tinggal 1 hari lagi menjelang dimulainya musim secara resmi bagi Milan asuhan Ruben Amorim. Pada Senin, 13 Juli, akan digelar pemusatan latihan “Il Diavolo”: skuad memang belum lengkap, namun ini akan menjadi kesempatan bagus bagi pelatih asal Portugal tersebut untuk mengamati dari dekat para pemain yang harus meyakinkan Amorim agar memberi mereka kesempatan, serta para talenta muda Rossoneri.





Tes fisik pertama akan digelar pada pagi hari sesuai dengan prosedur biasa. Kemudian, pada pukul 18.00, akan digelar sesi latihan perdana di bawah arahan Amorim. Sejumlah suporter diperkirakan akan hadir di pinggir lapangan luar Milanello, namun tidak termasuk Curva Sud yang masih berselisih dengan pihak manajemen dan Gerry Cardinale: kelompok suporter terorganisir Rossoneri tersebut memutuskan untuk tidak ikut serta dalam acara yang biasanya menjadi salah satu momen paling khas sepanjang tahun.