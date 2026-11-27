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Bintang Alpha Cisse semakin bersinar di Milan. Sulit, bahkan nyaris mustahil, menahan kegembiraan saat mengisahkan kiprah pemain berusia 20 tahun yang, pada musim pertamanya bersama klub besar, sudah mencetak 10 gol hingga 27 November: enam di liga dan empat di Liga Europa. Lebih sulit lagi menjelaskan bakat istimewa pemain timnas Italia itu, sebab ia sudah begitu sering bermain meski kondisi fisiknya baru mencapai 70 persen. Setahun lalu pada waktu yang sama, ia memukau penonton di Ceravolo, Catanzaro. Kemarin, ia membungkam Karaiskakīs, kandang Olympiacos.

Di antara kedua momen itu, ada cedera yang membuatnya berbulan-bulan jauh dari lapangan, seolah meredam kegembiraan luar biasa karena direkrut Milan. Lalu datang kerja keras sepanjang musim panas dan pemusatan latihan pramusim bersama Milan serta Amorim. Bersama Aquilani, pelatih asal Portugal itu mengubah kehidupan pemain yang lahir di Treviso dari keluarga asal Guinea ini.

Terus bekerja keras tanpa banyak bicara, itulah moto Cisse. Amorim menangani dengan cermat pemain berbakat ini, yang mungkin masih perlu sedikit diasah tetapi sudah sangat berharga. Ia terus memecahkan rekor, terutama di Eropa. Saat menghadapi Salzburg, ia menjadi pemain Italia termuda yang mencetak hat-trick di kompetisi Eropa bersama Milan. Gol sundulannya ke gawang Olympiacos kemarin menjadikannya pemain termuda yang mencetak empat gol di kompetisi Eropa bersama Milan. Semua itu terjadi hanya dalam dua bulan.

Padahal, sepanjang babak pertama Amorim hampir setiap dua menit berdiskusi dengan stafnya mengenai posisi Cisse. Ia belum puas: Cisse harus bergerak lebih ke tengah, bukan memulai serangan terlalu melebar. Benturan yang dialami Ramos meyakinkan pelatih asal Portugal itu untuk mengganti mantan pemain PSG tersebut dan memindahkan Cisse ke pusat serangan.

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Apa yang semula hanya gagasan kini mulai menjadi kenyataan: Cisse bukan hanya pencetak gol terbanyak Milan, melainkan juga penyerang yang dibutuhkan Amorim. Ia bergerak secepat rubah di kotak penalti dan memiliki tingkat keberhasilan penyelesaian akhir yang sangat tinggi, berkat teknik, ketepatan, serta ketenangannya. Belum lagi senyum yang selalu ia tunjukkan setiap mencetak gol, yang menular kepada rekan-rekan setimnya.

Pertandingan berikutnya CGL Serie A 14.45 MIL Tonton

Cissé menandatangani kontrak berdurasi empat setengah tahun dengan Milan pada Februari 2026, yang berlaku hingga 30 Juni 2030. Saat ini ia menerima sekitar 800.000 euro per musim, angka yang tidak lagi mencerminkan penampilannya di lapangan. Milan sedang mempercepat pembicaraan untuk memperpanjang kontraknya selama satu tahun, hingga 2031, dengan gaji setidaknya 1,5 juta euro. Terutama besaran bonus yang masih harus disepakati, tetapi kedua pihak bekerja keras untuk merampungkan kesepakatan tertulis. Brighton dan Arsenal pun harus menerima keadaan, meski keduanya telah menghubungi agen Cisse dan agensi Inggris yang menangani kepentingannya.