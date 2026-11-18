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Keputusan sudah diambil, kini tinggal memilih tujuan terbaik: Francesco Camarda akan meninggalkan Milan dengan status pinjaman pada bursa transfer musim dingin.

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Sejauh ini, pemain kelahiran 2008 itu kesulitan mendapat kesempatan bermain di Milan, terhalang oleh Goncalo Ramos dan masih berupaya menemukan ritme pertandingan terbaiknya. Banyak tawaran datang dari klub-klub Serie A, Serie B, dan luar negeri. Pemain binaan akademi Milan itu perlu bermain secara reguler agar bisa kembali ke Milan sebagai pemain yang lebih kuat dan matang.

Pada saat yang sama, klub yang bermarkas di Via Aldo Rossi itu perlu mengambil langkah penting untuk lini serang: Endrick dari Real Madrid menjadi target utama di bursa transfer. Ia jelas merupakan opsi paling konkret, bahkan dibandingkan pemain lain yang juga sangat menarik perhatian, yakni Nicolò Tresoldi. Namun, Brugge memasang harga tinggi untuk melepas Tresoldi pada bursa transfer Januari: antara €65 juta dan €70 juta.

Brugge sudah berkali-kali menunjukkan bahwa mereka sulit diajak bernegosiasi dan selalu menjual pemain sesuai ketentuan mereka sendiri. Milan tahu betul hal itu dari transfer De Ketelaere dan Jashari. Sangat kecil kemungkinan Brugge bersedia memberi harga khusus untuk penyerang mudanya.

Cardinale dan timnya juga harus mempertimbangkan rencana alternatif selain Endrick dan Tresoldi karena mendatangkan penyerang baru bukan lagi sekadar keinginan untuk meningkatkan kualitas tim, melainkan kebutuhan yang jelas.

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Beberapa hari lalu, Jorge Mendes menawarkan kembali Folarin Balogun, pemain yang sudah lama diminati Milan. Mantan pemain Arsenal itu bertekad meninggalkan Prancis dan Monaco pada Januari karena merasa tidak menjadi bagian sentral dalam rencana klub tersebut. Milan sedang mempertimbangkan peluang membuka pembicaraan untuk mendatangkan penyerang Amerika Serikat itu, yang selama bertahun-tahun bermain bersama Pulisic di timnas Amerika Serikat. Mendy dari Cagliari merupakan pemain yang lebih dipantau untuk masa depan ketimbang saat ini.

Pertandingan berikutnya MIL Serie A 12.00 FRC Tonton

Perhatian khusus tertuju pada pasar transfer Belanda dan Belgia. Penyerang baru Milan diperkirakan datang dari kawasan tersebut.