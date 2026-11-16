Milan, Cardinale Tak Membatasi Diri: Krosche Bakal Punya Anggaran Transfer Besar, Ini Kabar yang Beredar

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Milan akan ambisius di bursa transfer. Itulah janji Gerry Cardinale. Pemilik AC Milan itu sudah menegaskan kepada stafnya bahwa ia tidak akan mundur pada Januari dalam upaya mendatangkan pemain-pemain top lain untuk masuk ke skuad Ruben Amorim. Markus Krosche akan resmi ditunjuk sebagai Head of Football pada Desember dan langsung memiliki banyak pekerjaan, baik untuk transfer masuk maupun keluar.

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Direktur asal Jerman berusia 46 tahun itu akan dituntut mengelola anggaran besar sebaik mungkin: Cardinale telah menetapkan batas maksimal 70 juta euro untuk mendatangkan penyerang berkualitas tinggi ke Milanello. Seperti yang kami laporkan selama beberapa pekan terakhir, dua nama yang paling diincar adalah Nicolò Tresoldi dari Bruges dan Endrick dari Real Madrid.

Selain 70 juta euro yang disiapkan untuk mendatangkan penyerang, sekitar 30 juta euro lagi akan ditambahkan untuk memenuhi dua atau tiga target prioritas lainnya pada bursa transfer Januari: seorang bek sayap, dengan nama Mazraoui kembali mengemuka, seorang pemain sayap yang bisa bermain di kedua sisi lapangan, dan seorang bek tengah.

Namun, tugas utama Krosche juga mencakup penjualan sejumlah pemain yang belum meyakinkan pada awal musim ini, demi menambah dana untuk membiayai transfer masuk. Dua talenta muda Italia, Comotto dan Camarda, termasuk pemain yang bisa dilepas, tetapi hanya untuk sementara. Comotto bisa bergabung dengan Genoa, sementara Camarda diminati klub-klub Serie A, klub luar negeri, dan klub-klub Serie B.