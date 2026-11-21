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Tinggal beberapa detail terakhir sebelum pengumuman resmi. Era Markus Krosche di Eintracht Frankfurt berakhir pada 18 Oktober lalu, dan kini petualangannya di Milan akan segera dimulai. Sebuah tantangan yang menarik, sulit, sekaligus menggairahkan di salah satu klub paling bergengsi di dunia.

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Setelah lima setengah tahun, klub Jerman itu berpisah dengan sosok yang membangun kesuksesan mereka di lapangan (termasuk menjuarai Liga Europa pada 2022). Krösche bertanggung jawab atas perencanaan skuad dan merupakan salah satu pengambil keputusan utama di klub. Semua keputusan di bidang olahraga harus melalui peninjauan dan persetujuannya. Ia adalah seorang manajer dengan pemahaman luas, baik tentang dinamika bursa transfer maupun urusan di lapangan.

Itulah yang kini dihadapi Milan: RedBird telah memilih Krösche sebagai Head of Football yang baru. Perlu diingat dan digarisbawahi bahwa direktur asal Jerman berusia 46 tahun itu tidak akan bekerja sebagai direktur olahraga. Ia tidak akan bertugas bernegosiasi dengan perwakilan pemain. Posisinya lebih tinggi dalam hierarki: memimpin seluruh tim kerja terpadu, lalu menyampaikan laporannya kepada pemilik klub Gerry Cardinale, yang seperti sejak Mei lalu akan memegang keputusan akhir atas segala hal. Ia akan mengolah data bersama Gardiner, meminta masukan Lomonte soal calon talenta masa depan, serta merencanakan sumber daya bersama Alstadt dan Estevao.

Posisi direktur olahraga tout court bisa diisi oleh orang kepercayaan Krosche, yakni Timmo Hardung. Keputusan final dari Red Bird diperkirakan datang dalam beberapa hari ke depan, tetapi tanda-tandanya mengarah pada reuni duet yang telah meraih banyak hal di Eintracht Frankfurt.

Hardung berpeluang menjadi direktur olahraga termuda dalam sejarah Milan pada usia 36 tahun, melampaui rekor sebelumnya milik Antonio D'Ottavio (42). Kiprahnya di sepakbola profesional dimulai pada 2015 di Hoffenheim. Ia bertahan di sana hingga 2019, mula-mula sebagai Koordinator Pengembangan Bakat, lalu sebagai Manajer Tim. Titik baliknya datang pada 2019 ketika ia pindah ke RB Leipzig dan ditunjuk sebagai Kepala Divisi Pemain Profesional. Pada periode inilah ia menjalin hubungan kerja dengan Markus Krösche, yang tiba di Sachsen pada tahun yang sama.

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Seperti Krösche, Hardung juga memiliki pendekatan sepakbola berbasis data yang berfokus pada penemuan dan pengembangan bakat. Kerja sama mereka dimulai di Leipzig pada 2019 dan kian kuat selama lima tahun di Frankfurt. Bersama-sama, mereka menemukan pemain sekaliber Kolo Muani, Ekitiké, Marmoush, Pacho dan Lindstrom. Membawa keduanya ke Milan berarti mencoba menerapkan di Italia sebuah model yang sudah diuji di Bundesliga dan sangat disukai Cardinale.