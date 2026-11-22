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Salah satu hal positif dari paruh pertama musim Milan adalah ambisi pemilik klub, Gerry Cardinale, yang untuk pertama kalinya mengambil kendali klub.

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Dengan ketertinggalan yang cukup besar, memang, sebesar empat, tetapi juga dengan energi yang kuat dan hubungan yang jelas dengan staf pelatih. Terutama dengan Ruben Amorim.

Orang nomor satu di Red Bird menyampaikan pesannya dengan jelas seusai laga melawan Frosinone: "Satu pertandingan demi satu pertandingan. Sekarang fokus kami tertuju pada Liga Europa. Ya, dan seperti kata Ruben, kami harus melakukan keduanya. Kompetisi Eropa penting. Semuanya adalah ujian. Jika ingin memenangi Scudetto, Anda harus berjuang sampai akhir dan itulah yang akan kami lakukan," katanya kepada Telelombardia.

Target Milan adalah bertahan dalam persaingan dengan terus mengimbangi para rival hingga Januari, ketika klub harus memperkuat skuad yang berkualitas tetapi memiliki sejumlah kelemahan yang jelas.

"Kami harus disiplin. Kami tidak bisa sembarangan mengejar sesuatu. Selama saya menjadi pemilik, setiap kali kami bergerak di bursa transfer, kami akan bergerak untuk menang. Itulah intinya. Itulah yang saya katakan pada awal tahun ini. Jadi, jika kami mengambil langkah pada bursa transfer mana pun, Januari atau Juni, langkah itu akan berarti," lanjut Cardinale.

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Pesan yang tersirat jelas: Milan akan aktif mendatangkan pemain berkualitas tinggi, tetapi tidak terburu-buru mengeluarkan uang hanya demi belanja pemain.

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Amorim menginginkan pemain yang sesuai dengan keseimbangan yang mulai ia temukan dalam skuadnya serta gagasan permainannya. Cardinale dan orang-orangnya sepemikiran: target mereka adalah mendatangkan tiga atau empat pemain berkualitas tinggi ke Milan yang memiliki motivasi besar untuk bergabung dengan proyek klub.

Melawan Frosinone, Bartesaghi kesulitan dan kembali menunjukkan performa yang naik turun. Lini bek kiri tampaknya menjadi sektor yang paling bermasalah. Estupinan akan pergi dan Milan ingin menggantinya dengan pemain papan atas. Salah satu opsi adalah mendatangkan pemain berkaki kiri Gonçalo Inacio, sementara Pavlovic bisa digeser ke posisi bek kiri. Pemain asal Portugal itu tetap berada di urutan teratas daftar calon rekrutan.

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Seorang penyerang dipastikan datang, dan bukan tidak mungkin ia akan berduet dengan Endrick. Amorim dan Cardinale memandang Endrick sebagai calon bintang masa depan yang bisa langsung mengubah keadaan dengan bermain bersama Pulisic dan Ramos. Sejumlah penyerang telah ditawarkan dalam beberapa pekan terakhir: Balogun kurang menarik, sementara Demirovic masih perlu dievaluasi. Pemain itu akan menggantikan Camarda di skuad. Mendy dari Cagliari sangat diminati, tetapi ia mungkin baru bergabung dengan Milan musim panas mendatang.

Perkembangan Musah dan Jashari bisa mengubah kebutuhan di lini tengah, sehingga investasi di sektor itu ditunda hingga musim panas mendatang. Jika demikian, perhatian seharusnya beralih kepada pemain sayap yang memiliki kemampuan alami untuk melepaskan umpan silang dengan baik.

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Cardinale yakin bahwa dengan tiga atau empat rekrutan, Milan bisa bersaing memperebutkan Scudetto. Sejak saat ini juga.