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Milan mulai memikirkan bursa transfer musim dingin: Cardinale bekerja di kantor klub untuk menentukan strategi dan menuntaskan perpanjangan kontrak Adrien Rabiot, yang kini tinggal selangkah lagi.

"Milan mulai mengambil langkah menuju bursa transfer Januari. Seperti dilaporkan Peppe Di Stefano di SkySport, pemilik Milan, Gerry Cardinale, datang ke kantor klub sore ini untuk menghadiri serangkaian pertemuan dan rapat kerja menjelang bursa transfer musim dingin. Hadir dalam pertemuan itu tim kerjanya, yang terdiri atas Gardiner, Estevao, direktur utama Calvelli, serta jajaran pemandu bakat, dengan tujuan mulai merumuskan gagasan, strategi, dan kemungkinan langkah untuk memperkuat skuad," tulis Gianlucadimarzio.com.

Pemilik Milan itu juga akan hadir di San Siro Minggu depan, saat laga Milan melawan Frosinone dimulai pukul 18.00. Kehadirannya yang konsisten bertujuan memotivasi skuad dan pelatih Amorim.

Kembali ke rapat-rapat di Milan, yang mengemuka adalah keinginan untuk segera merampungkan seluruh urusan perpanjangan kontrak hingga 2030 bagi sosok penting seperti Adrien Rabiot. Sementara itu, pekan depan bisa menjadi waktu yang tepat untuk menunjuk secara resmi Markus Krosche, petinggi asal Jerman berusia 46 tahun, sebagai kepala divisi sepak bola Milan. Besok, pemilik Milan itu akan berada di Milanello untuk melanjutkan pembicaraan langsung dengan seluruh bagian klubnya.

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Perhatian khusus juga tertuju pada situasi dua target utama untuk Januari: Goncalo Inacio dari Sporting Lisbon dan Endrick dari Real Madrid. Nama Nicolò Tresoldi tetap masuk pertimbangan, tetapi saat ini tampaknya menjadi alternatif bagi pemain Brasil milik Real Madrid itu. Cardinale juga harus mengambil keputusan akhir mengenai kemungkinan merekrut Timmo Hardung: petinggi muda asal Jerman itu akan meninggalkan Eintracht Frankfurt dan ingin kembali bekerja bersama Markus Krosche.

Pertandingan berikutnya MIL Serie A 12.00 FRC Tonton

Dengan agenda yang padat, Cardinale bekerja keras untuk membangun Milan yang lebih kuat dan kompetitif.