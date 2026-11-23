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Hari pengumuman Markus Krosche sebagai direktur olahraga baru semakin dekat. Aktivitas transfer Milan pun mulai meningkat. Klub itu siap berinvestasi pada Januari untuk memberi Ruben Amorim skuad yang mampu mengejar target-target ambisius di Serie A dan Liga Europa. Seusai laga Milan-Frosinone, Cardinale menyatakan bahwa Liga Europa menjadi salah satu targetnya.

Pucuk pimpinan Red Bird bekerja siang dan malam untuk memperkuat Milan, termasuk melengkapi struktur manajemennya. Sikap hati-hati dalam beberapa hari terakhir disebabkan oleh pembicaraan terakhir yang menentukan dengan Eintracht Frankfurt untuk menegosiasikan klausul pelepasan direktur asal Jerman berusia 46 tahun itu.

Kesepakatan akhir tercapai di angka sekitar 4 juta, sebagaimana dikonfirmasi sumber-sumber Jerman seperti Bild. Jumlah itu jauh lebih rendah dibandingkan 7 juta yang ditetapkan untuk bursa transfer Januari ini.

Sejak beberapa hari lalu, Krosche telah berhubungan langsung dengan Cardinale serta orang-orangnya yang menangani transfer: Gardiner, Estevao, Lomonte, dan Almstadt. Ia siap mengatur pekerjaan di bursa transfer, baik untuk perekrutan maupun kepergian pemain.

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Direktur asal Jerman itu sudah mulai bekerja untuk Milan. Ia tidak berniat membuang waktu berharga untuk mengenal klub yang akan menjadi rumahnya selama tiga musim ke depan. Proyek ambisius berjangka panjang ini juga dapat dikembangkan berkat kesamaan visi mengenai pengembangan klub dan sarana yang akan digunakan.

Pertandingan berikutnya OLY Europa League 12.45 MIL

Belum ada kepastian mengenai pengumuman resminya. Pengumuman itu kemungkinan besar belum akan datang pekan ini. Namun, hampir tidak ada keraguan bahwa Krosche akan bekerja sepenuhnya untuk Milan mulai 1 Januari.