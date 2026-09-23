Milan, Cardinale akan menggunakan dalam beberapa hari ke depan klausul untuk memperpanjang kontrak Pulisic hingga 2028

Milan tidak bisa lepas dari Pulisic. Keyakinan ini sangat kuat dalam pemikiran Cardinale dan juga Amorim: pemain Amerika Serikat itu terlalu penting karena kualitas dan gol yang bisa ia berikan kepada tim. Jeda ini akan penting bagi mantan pemain Chelsea itu untuk meningkatkan level kondisi fisiknya: inilah mengapa Milan telah menyepakati dengan Amerika Serikat pencoretannya dari daftar skuad untuk agenda bulan Oktober ini.





Soal kontrak, situasinya jelas: Cardinale dalam beberapa hari ke depan akan mengaktifkan klausul (sepihak untuk keuntungan klub dan sudah ada dalam kontrak yang ditandatangani pada musim panas 2023) untuk memperpanjang satu musim, dari 2027 ke 2028, kesepakatan kontrak saat ini. Setelah itu akan masuk ke fase kedua, di mana Milan akan berusaha mencapai kesepakatan dengan Pulisic untuk kontrak yang lebih panjang lagi.