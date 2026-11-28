Bagikan Ikuti GOAL di Google

Iklan

Endrick, Tresoldi, Varela, Inacio, Mazraoui, Balde... Milan akan menjadi salah satu pemain utama di bursa transfer Januari. Pekerjaan Markus Krosche, yang akan segera menjadi direktur olahraga baru, bisa terbantu oleh anggaran yang diperkirakan besar dan akan disediakan bagi tim perekrutan oleh Gerry Cardinale.

Ruben Amorim akan mendapatkan keinginannya terkait tiga atau empat permintaan kepada manajemen (penyerang, pemain sayap, bek, dan mungkin gelandang), tetapi bagaimana semua itu bisa dilakukan ketika pendapatan dari keikutsertaan di Liga Champions musim ini tidak akan masuk dalam laporan keuangan? Jawabannya sederhana sekaligus rumit dari sisi aturan: dana investasi RedBird akan membiayai perekrutan tersebut, tetapi semuanya akan tercermin pada akhir musim dalam laporan keuangan yang sama sekali tidak menggembirakan.

CARDINALE AKAN HABIS-HABISAN: Mulai dari cara pendanaannya: Gerry Cardinale, yang sudah menuntaskan penambahan modal sebesar 50 juta euro pada musim panas, telah mengisyaratkan kesediaannya untuk menambah dana yang disuntikkan ke keuangan klub.

Dengan dana yang tersedia itu, Milan akan habis-habisan di bursa transfer demi tujuan yang telah dinyatakan dengan jelas: musim ini klub tidak boleh gagal lolos ke Liga Champions musim depan. Karena itu, pemilik Milan akan melakukan segala cara, termasuk membebani laporan keuangan secara signifikan, demi memberi Amorim skuad terbaik. Siapa tahu, mereka juga bisa mengejar ambisi yang lebih besar, setidaknya di Italia.

Iklan Iklan

LAPORAN KEUANGAN AKAN MERUGI BESAR: Musim panas lalu, Cardinale menginvestasikan sekitar 160 juta euro. Jika biaya 73 juta euro untuk transfer Goncalo Ramos sudah dicatat dalam laporan keuangan yang ditutup pada 30 Juni 2026, hal yang sama belum berlaku bagi perekrutan Gila, Moreira, Kostic, Diawara, dan juga Hutchinson (peminjaman berbayar).



Tanpa penjualan pemain pun, kondisi keuangan klub diperkirakan sudah sangat tertekan. Kerugian itu akan bertambah jauh lebih besar dengan tambahan 50 hingga 60 juta euro yang diperkirakan menjadi anggaran belanja "potensial" pada bursa transfer Januari ini.

Topik Terkait

KERUGIAN 140 JUTA EURO: Setelah menutup laporan keuangan 2025/2026 dengan kerugian pertama seusai tiga tahun mencatat laba bersama dana investasi Elliott, menurut proyeksi Alessandro Giudice, jurnalis ekonomi Corriere dello Sport, Cardinale memilih memperbesar kerugian demi meningkatkan daya saing.

Jika semuanya terwujud, kerugian pada akhir musim diperkirakan naik dari 24 juta euro (2025/2026) menjadi lebih dari 140 juta euro. Sebagian kerugian itu akan ditutup melalui penambahan modal baru yang harus dilakukan pemilik klub.

Iklan

WASPADAI UEFA: Dengan kondisi keuangan yang diperkirakan memburuk bahkan tanpa aktivitas di bursa transfer musim dingin, Cardinale memilih mengambil risiko ketimbang bersikap hati-hati. Angka-angka tersebut akan membuat UEFA tak terelakkan harus turun tangan dan menempatkan klub di bawah settlement agreement baru terkait Financial Fair Play.

UEFA tidak menganggap suntikan dana dari pemilik sebagai hal positif. Karena itu, Milan akan diwajibkan menjalani upaya pemulihan keuangan yang besar. Mengingat pembatasan tersebut saat ini belum berlaku, Cardinale pun memilih untuk terus melangkah agresif. Kembali tampil secara konsisten di Liga Champions, beserta pendapatan yang menyertainya, akan memungkinkan klub mencapai kondisi keuangan yang berkelanjutan dalam waktu lebih singkat.