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Francesco Camarda telah pulih dari memar parah di pergelangan kaki yang membuatnya absen dalam laga tandang Liga Europa melawan Olympiacos. Ia akan terbang bersama anggota skuad lainnya ke Sardinia untuk menghadapi Cagliari pada Senin malam. Laga melawan Cagliari ini penting, baik di lapangan maupun di bursa transfer, karena kedua klub telah berdialog selama beberapa pekan mengenai talenta muda kelahiran 2008 tersebut. Presiden Tommaso Giulini telah menanyakan kemungkinan meminjamnya hingga akhir musim.

Untuk saat ini, pembicaraan masih pada tahap awal. Milan bersedia meminjamkan Francesco Camarda dengan opsi pembelian serta hak untuk membelinya kembali tetapi lebih memilih opsi ke luar negeri agar ia bisa menimba pengalaman dan mengembangkan kemampuan teknik serta taktiknya. Sebuah klub Belanda disebut sedang mencari alasan yang tepat untuk meyakinkan tim transfer Milan dan pihak sang pemain.

Apakah pembicaraan sudah berakhir? Belum. Sejumlah klub Serie B, seperti Empoli dan Catanzaro, masih berminat kepada Camarda. Beberapa kemungkinan di Serie A juga tetap terbuka: selain Cagliari, Genoa dan Monza patut diperhatikan jika penyerang Gustavo Varela hengkang.

Pemilik Milan Gerry Cardinale akan hadir di tribune Unipol Domus bersama dua orang kepercayaannya, Bobby Gardiner dan Willian Estevao. Mereka memiliki dua tujuan jelas: merayakan kemenangan Milan dan mengamati dengan saksama penampilan penyerang muda Cagliari, Paul Mendy. Milan sangat tertarik kepada pemain kelahiran 2007 itu dan ingin mengamankan opsi untuk merekrutnya pada jendela transfer mendatang. Namun, itu tidak akan mudah karena Mendy, yang juga telah mencetak gol pertamanya bersama tim nasional Senegal, turut menjadi incaran Inter, Roma, dan sejumlah klub papan atas Eropa.

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Setelah peluit akhir, jajaran petinggi Milan dan Cagliari akan menggelar pembicaraan transfer. Camarda dan Mendy akan menjadi topik utama, tetapi bukan satu-satunya, karena talenta muda lain juga mungkin dibahas.

Ada pula kisah di balik layar: pada Juli, Cagliari sempat berupaya meminjam Alphadjo Cisse, tetapi Ruben Amorim langsung menghalanginya setelah sesi-sesi latihan pertama pada musim panas. Keputusan itu terbukti tepat di lapangan: pada akhir November, pemain Milan bernomor punggung 70 tersebut sudah mencapai dua digit gol, dengan enam gol di Serie A dan empat di Liga Europa.